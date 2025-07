Transport à Alger : L’ETUSA lance une nouvelle ligne urbaine

L’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) vient d’annoncer la mise en service d’un nouveau trajet interurbain entre Bou Ismaïl et Ben Aknoun, à compter de ce dimanche 21 juillet 2025. Cette initiative entre dans le cadre des instructions données par le ministre des Transports, M. Lahouari Saïoud, visant à renforcer la mobilité entre les différentes localités de la capitale et sa périphérie.

Ce nouveau service de transport par bus couvre un axe stratégique en reliant plusieurs pôles urbains densément peuplés, tout en assurant une interconnexion avec les infrastructures ferroviaires. Le parcours inclut les arrêts suivants :

Bou Ismaïl

Cité 2000 logements (AADL Fouka)

La Cité (village centre)

Gare ferroviaire de Zéralda

Bouchaoui – station voyageurs

Aïn Allah

Ben Aknoun – station voyageurs

Dans le sens retour, le bus empruntera le même itinéraire en partant de la station de Ben Aknoun jusqu’à Bou Ismaïl, en desservant les arrêts intermédiaires.

Le premier départ quotidien est alors prévu à 6h00 depuis Bou Ismaïl, tandis que le dernier départ depuis la station de Ben Aknoun vers Bou Ismaïl est programmé à 18h20.

Ainsi, cette extension du réseau ETUSA répond à une forte demande des usagers, notamment les travailleurs, étudiants et voyageurs transitant par la gare de Zéralda. Elle contribuera également à désengorger le trafic routier sur cet axe souvent saturé et à offrir une alternative publique fiable.

ETUSA : 13 lignes de bus spéciales vers les plages opérationnelles depuis le 21 juin à Alger

Depuis le 21 juin 2025, l’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) a mis en service 13 lignes estivales spécialement dédiées aux plages de la capitale. À un tarif unique de 100 dinars aller-retour, ce dispositif vise à faciliter l’accès au littoral algérois, à désengorger les routes saturées et à promouvoir les transports collectifs pendant la saison estivale.

Lancée à l’initiative directe du wali d’Alger, cette opération s’inscrit donc dans un programme global d’aménagement et d’amélioration des services publics pour la période estivale. Les navettes de l’ETUSA desservent quotidiennement les plages les plus fréquentées de la wilaya, depuis plusieurs points de départ répartis dans les différents quartiers d’Alger.

Ainsi, le programme repose sur quelques principes simples :

13 lignes balnéaires dédiées pour couvrir un large territoire ;

Horaires élargis, avec des rotations régulières de 8h00 à 20h00 ;

Un prix accessible fixé à 100 DA pour l’aller-retour ;

Une fréquence renforcée pour éviter les longues attentes.

Au-delà du simple transport, l’objectif est d’offrir une expérience estivale fluide, confortable et sécurisée. Pour cela, l’ETUSA a mobilisé des bus modernes, dotés des équipements nécessaires, et formé ses équipes à la prise en charge du flux massif de passagers propre à la saison.

Chaque ligne a été pensée pour optimiser les trajets et garantir la sécurité des vacanciers, notamment des familles avec enfants. La coordination avec les autorités locales a permis d’intégrer cette opération à un plan d’ensemble comprenant également : le nettoyage régulier des plages, la présence de postes de secours et de surveillance et diverses animations culturelles et sportives destinées aux estivants.