Transport à Alger : L’ETUSA lance une nouvelle ligne stratégique dès demain lundi 27 octobre

L’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) renforce son maillage dans la capitale. Elle a annoncé la mise en service d’une nouvelle ligne de bus essentielle qui entrera en activité dès demain, lundi 27 octobre 2025.

Cette nouvelle desserte vise à faciliter le déplacement des habitants en reliant le quartier El Raïs, situé dans la commune de Sidi Moussa, à la station stratégique de Baraki. Un arrêt intermédiaire sera notamment assuré au niveau de la Ronda, un axe clé pour les navetteurs de la zone.

L’objectif de cette initiative est clair : offrir aux usagers un moyen de transport pratique et économique face aux défis de la mobilité urbaine.

ETUSA : Horaires et tarification de la nouvelle ligne

Les horaires de cette nouvelle ligne ont été pensés pour couvrir les besoins quotidiens des travailleurs et des étudiants.

Le premier départ est programmé à 06h10 depuis le quartier El Raïs en direction de Baraki. Le dernier départ quant à lui, s’effectuera à 18h20 depuis la station de Baraki vers El Raïs.

Cette amplitude horaire couvrira l’essentiel de la journée active, assurant une connexion régulière entre les deux points.

Côté tarification, l’ETUSA maintient une politique de prix accessible : le prix du ticket a été fixé à seulement 20 dinars. Ce tarif abordable devrait encourager l’utilisation des transports en commun sur cet axe fréquenté.

L’ETUSA confirme ainsi son engagement à améliorer la qualité de service et à désengorger les routes en proposant des solutions de transport public optimisées pour les citoyens. Les usagers de Sidi Moussa et de Baraki sont invités à prendre note de cette nouvelle ligne qui promet de simplifier leurs trajets quotidiens.

ETUSA lance « NAVIGUI », le nouvel abonnement pour des voyages illimités et à moitié prix !

L’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) a récemment dévoilé son tout nouvel abonnement, baptisé « NAVIGUI ». Ce produit, qui promet de révolutionner les déplacements dans la capitale, permet à ses bénéficiaires de réaliser des économies substantielles, avec des réductions pouvant atteindre 50%, et surtout, d’effectuer un nombre illimité de voyages sur l’intégralité du réseau de transport de l’établissement.

L’objectif affiché par l’ETUSA est clair : encourager l’utilisation des transports publics en offrant une solution simple et très avantageuse financièrement.

La grille tarifaire de l’abonnement « NAVIGUI » a été établie de manière progressive, favorisant les jeunes et les seniors.

Pour les moins de 25 ans, ainsi que pour la catégorie des seniors (plus de 61 ans), les prix sont particulièrement attractifs :

Mensuel : 1 260 DA

Trimestriel : 3 510 DA

Semestriel : 6 480 DA

Annuel : 10 800 DA

Pour la catégorie des adultes (de 26 à 60 ans), les tarifs sont légèrement supérieurs mais restent très compétitifs :

Mensuel : 1 350 DA

Trimestriel : 3 780 DA

Semestriel : 7 020 DA

Annuel : 12 960 DA

L’ETUSA a précisé que la souscription à l’abonnement est désormais ouverte. Les futurs abonnés doivent se munir d’une copie de leur carte nationale d’identité et se rendre dans l’un des nombreux points de vente de l’établissement.

Parmi les principaux points de vente cités, on retrouve notamment :

L’agence commerciale de Belouizdad (21, rue Alfred de Musset).

La station du Premier-Mai.

Les kiosques de Ben Aknoun, de Sidi Abdellah, d’El Harrach.

L’escalier mécanique de la rue Mohamed V.

Le kiosque de Hamadi.

Si « NAVIGUI » offre la liberté de voyages illimités sur toutes les lignes de l’ETUSA durant sa période de validité, l’établissement a tenu à souligner deux points cruciaux.

Premièrement, la carte est strictement personnelle et non transférable. Deuxièmement, toute utilisation illégale ou irrégulière de l’abonnement sera sévèrement sanctionnée, entraînant son retrait immédiat et des poursuites judiciaires.

L’ETUSA rappelle enfin que, quel que soit le motif, le prix de l’abonnement n’est pas remboursable. Avec le lancement de « NAVIGUI », l’ETUSA semble bien décidée à donner un coup d’accélérateur à la mobilité urbaine à Alger, offrant aux citoyens une solution de transport à la fois économique et illimitée.