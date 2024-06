Transport à Alger durant l’Aïd Al-Adha : voici le programme de l’ETUSA, SETRAM, Métro…

L’Aïd El-Adha approche à grands pas, et avec lui, son lot de visites aux proches, de repas copieux et de moments de partage en famille.

Pour vous permettre de profiter pleinement de cette fête religieuse, la wilaya d’Alger a mis en place un dispositif de transport spécial à la hauteur de l’événement. Voici donc un aperçu de ce programme exceptionnel.

Programme du Transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA)

Pour le premier jour de l’Aïd Al-Adha, de 6h30 à 19h00, 189 bus seront déployés sur 183 lignes, soit un bus par ligne.

Pour les deux jours suivants, 315 bus circuleront sur les mêmes lignes, avec des fréquences de 30 à 40 minutes.

Concernant le service nocturne, 19 bus seront répartis sur 19 lignes, et assureront la liaison entre 19h00 et minuit, tout au long des jours de la fête.

L’ETUSA a également mis en place un programme de transport pour faciliter la visite des cimetières par les citoyens durant les deux premiers jours de l’Aïd al-Adha.

Ce programme sera en vigueur de 6h00 à 13h00 et mobilisera 10 bus, soit deux bus par ligne. Les horaires de service sont de 6h00 à 13h00.

Voici les lignes desservies :

Station 1er Mai – Cimetière d’El Alia

Station Place des Martyrs – Cimetière d’El Alia

Choufali – Cimetière de Daly Ibrahim

Station Bachdjarah – Cimetière de Sidi Rezine via Baraki

Station El Harrach – Cimetière d’El Alia via Bachdjerah et Sidi Tayeb

Il est à noter que les lignes quotidiennes de transport urbain desservent également plusieurs cimetières :

Station 1er Mai : Cimetière d’Ain Benian , Ben Aknoun et Sidi M’Hamed

Station Place des Martyrs : Cimetière d’El Kettar , Bouzaréah et Ain Benian

Station Choufali : Cimetière Beni Messous et Ouled Fayet

Station El Harrach : cimetière de Reghaia

Station Dergana, Kerrouche et Rouiba : cimetière de Reghaia, Aïn Taya et H’raoua

Station Zeralda : Cimetière de Sidi Menif

Le ministère des Transports a également mis en place un programme spécial pour les bus à ciel ouvert. Des circuits touristiques organisés en ces bus seront proposés durant trois jours, de 14h00 à minuit.

Le départ se fera depuis les Sablettes, avec des escales au Maqam Echahid et à la Grande Poste.

Programme de l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC)

Voici les horaires d’ouverture des téléphériques de l’ETAC :

Téléphérique Maqam Echahid

Jour 1 : De 10h30 à 20h00

Jour 2 et 3 : De 8h30 à 20h00

Téléphérique Bab El Oued

Jour 1 : De 12h00 à 20h00

Jour 2 et 3 : De 8h00 à 20h00

Programme de transport de l’entreprise SETRAM

Départ des stations Ruisseau et Derguana :

Jour de l’Aïd : Départs de 5h30 à 22h00 (dernier départ de la station Ruisseau)

Deuxième et troisième jour de l’Aïd : Départs de 5h30 à 23h15 (dernier départ de la station Ruisseau )



Programme de transport du Métro d’Alger

Le Métro d’Alger a lui aussi dévoilé son programme de transport spécial pour les jours de l’Aïd al-Adha. Ainsi, le métro fonctionnera de 5h00 à 21h00 avec des départs toutes les 10 minutes.

Afin d’assurer un service fluide et efficace, des mesures supplémentaires ont été prises, telles que la mise à disposition de rames de réserve pour faire face à toute augmentation inattendue de la demande et le déploiement de l’ensemble du personnel encadrant et permanent de l’entreprise.