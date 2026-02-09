Transport à Alger : Découvrez le plan spécial Ramadan 2026

Afin de répondre aux besoins de mobilité nocturne durant le mois sacré, la Direction des Transports de la wilaya d’Alger a mis en place un dispositif exceptionnel. Prolongation des horaires, renforcement des lignes et dessertes spéciales pour la Grande Mosquée d’Alger sont au cœur de ce programme.

Pour s’adapter au rythme particulier des Algérois durant le Ramadan, les autorités de la capitale ont annoncé une extension significative des horaires de service de l’ensemble des opérateurs publics. Ce plan, élaboré en coordination avec les différentes entreprises du secteur, vise à fluidifier les déplacements des familles et des citoyens, particulièrement après la rupture du jeûne (Iftar).

Métro, Tramway et ETUSA : Service prolongé jusqu’à 01H30

Le cœur du dispositif repose sur l’extension des horaires des transports lourds et urbains :

ETUSA : Les bus de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger assureront des rotations jusqu’à 01h30 du matin.

: Les bus de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger assureront des rotations jusqu’à du matin. Métro et Tramway : Durant la première quinzaine du mois, le dernier départ est fixé à 01h00 . Pour la seconde moitié du Ramadan, afin d’accompagner l’effervescence des préparatifs de l’Aïd, le service sera prolongé jusqu’à 01h30 .

: Durant la première quinzaine du mois, le dernier départ est fixé à . Pour la seconde moitié du Ramadan, afin d’accompagner l’effervescence des préparatifs de l’Aïd, le service sera prolongé jusqu’à . Les téléphériques : Les téléphériques et télécabines (Maqam Chahid, Bab El Oued, Oued Koriche, etc.) resteront opérationnels jusqu’à 23h00.

Alger : Comment se rendre à la Grande Mosquée pour les Tarawih ?

Une attention particulière a été portée à la desserte de la Grande Mosquée d’Alger. Un programme spécifique a été validé pour permettre aux fidèles d’accomplir les prières de Tarawih ainsi que la prière du vendredi.

🟢 A LIRE AUSSI : Rempli à 99%, le plus grand barrage d’Algérie risque de déverser : les autorités appellent à la prudence

Des navettes spéciales seront mobilisées au départ de plusieurs points stratégiques de la capitale et de sa périphérie, notamment :

Alger-Centre : Place du 1er Mai, Place Audin et Place des Martyrs.

: Place du 1er Mai, Place Audin et Place des Martyrs. Banlieues : Kouba, El Anasser, Baraki, Les Eucalyptus.

Kouba, El Anasser, Baraki, Les Eucalyptus. Est d’Alger : Des lignes transiteront par Reghaïa, Rouiba, El Hamiz, ainsi que par les localités de Khemis El Khechna, Hammadi et Ouled Moussa.

Des lignes transiteront par Reghaïa, Rouiba, El Hamiz, ainsi que par les localités de Khemis El Khechna, Hammadi et Ouled Moussa. Ouest : La ville nouvelle de Sidi Abdellah est également intégrée à ce plan de transport.

Taxis et gares routières à Alger : Une permanence assurée pour le Ramadan 2026

Enfin, pour garantir une couverture totale du territoire de la wilaya, un système de permanence nocturne pour les taxis a été instauré.

🟢 A LIRE AUSSI : BMS – Météo Algérie : fortes pluies et chutes de neige prévues ce lundi 9 février dans ces wilayas

Les gares routières resteront également mobilisées pour assurer la liaison entre la capitale et les autres provinces, répondant ainsi à la hausse traditionnelle de la demande durant cette période de piété et de regroupements familiaux.