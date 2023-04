Transport à Alger : agression d’un chauffeur de l’Etusa à l’arme blanche à Réghaïa

Le secteur du transport public en Algérie fait face à de nombreux défis, notamment les actes de violence répétés contre le personnel des bus. En effet, la dernière attaque s’est produite hier à Alger, où le conducteur d’un bus appartenant à l’entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) et le directeur de la gare ont été agressés à l’arme blanche. Et ce, pendant l’exécution de leurs fonctions au niveau de la région d’El Kerrouch, commune de Reghaia, ouest d’Alger.

Dans le détail, des inconnus ont lancé des pierres sur le bus, engendrant des dommages matériels importants. Cela avant de s’en prendre au chauffeur de bus et au directeur de la gare en utilisant une arme blanche, comme mentionné plus haut, leur causant ainsi des blessures de gravité différente. De ce fait, par le biais d’un post publié sur Facebook, l’entreprise étatique a dénoncé cet acte odieux et irresponsable, soulignant la gravité de cette situation.

En fait, les attaques contre le personnel des bus sont désormais une tendance répétitive et préoccupante qui doit prendre fin. D’après le communiqué rendu public par Etusa, ces comportements entraînent des pertes humaines majeures. Au-delà des dommages corporels subis par les travailleurs. L’entreprise a affirmé, dans le même sillage, que ses travailleurs sont très souvent exposés à des risques, et cela doit être pris en compte.

Etusa : les actes de vandalisme affectent la qualité des services

Etusa a également souligné que ces actes de vandalisme répétitifs ont un impact négatif sur la qualité des services de transport urbain public fournis par l’entreprise à ses clients. Dans le détail, les bus endommagés doivent être maintenus, ce qui entraîne une diminution du nombre de bus disponibles sur les lignes de transport. Les clients sont alors confrontés à des retards et des temps d’attente plus longs, ce qui peut affecter leur vie quotidienne et leur travail.

Par ailleurs, les photos publiées par l’entreprise ont montré l’étendue des dommages subis par le conducteur blessé et l’état des bus de transport endommagés. Effectivement, les pertes financières destinées à couvrir les frais de réparation des dégâts pèsent énormément sur la trésorerie de l’entreprise. Donc vous l’aurez compris, les autorités doivent intensifier leurs efforts pour mettre fin à ces actes de violence et d’agression et assurer la sécurité du personnel et des passagers.