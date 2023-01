Transplantation rénale sur enfant de 3 ans : une première en Algérie

Le ministre de la santé Abdelhak Saihi a félicité une équipe médicale de transplantation rénale travaillant au centre hospitalier universitaire de Batna CHU Batna. Et ce, après son succès lors d’une opération de transplantation rénale sur un enfant de 3 ans. Par le biais de la page Facebook officiel dudit département, le premier responsable du secteur de la santé en Algérie n’a pas tari d’éloges à l’égard du personnel médical.

Ainsi on peut lire sur ledit communiqué : “J’ai l’honneur d’adresser, en mon nom et au nom de tous les cadres et employés de l’administration centrale, les plus hautes expressions d’appréciation et de gratitude à l’équipe médicale de la transplantation rénale sous la direction du docteur Ouaglet Houssem pour les efforts déployés et l’esprit de responsabilité”.

Dans l’espace dédié aux commentaires, les internautes ont fait part de leur immense fierté en apprenant cette bonne nouvelle. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont évoqué la qualité de services du même établissement. Ainsi que le professionnalisme de l’ensemble du personnel du centre hospitalier en question.

Transplantation rénale sur enfant : l’opération est la première en son genre en Algérie

Comme on l’avait mentionné plus haut, il s’agit d’une opération chirurgicale qui concerne un enfant de 3 ans. On notera également que cette intervention accomplie avec succès est la première en son genre en Algérie D’ailleurs, les chiffres relatifs à cette spécialité médicale ne sont pas très importants en Afrique. En effet, l’Algérie a connu un développement significatif quant à la chirurgie rénale.

Effectivement, plusieurs opérations de transplantation rénale ont été effectuées en Algérie. Dans le détail, l’hôpital de Batna a connu durant les 7 premiers mois de l’année 2021 près de 51 opérations. Notamment 4 durant un seul mois. Donc vous l’aurez compris, le succès atteint dans le domaine médical reflète les efforts engagés par le gouvernement algérien en vue de développer le secteur.