Transmission, prévention et symptômes du Mpox : les précisions de l’Institut Pasteur d’Algérie

La semaine dernière, l’Agence de santé continentale de l’Union africaine, a renforcé le niveau d’alerte du continent face à l’épidémie du Mpox, autrefois appelé variole du singe, et a déclaré une « urgence sanitaire publique de sécurité continentale« .

Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé a suivi le pas le lendemain et a déclenché, mercredi, son plus haut niveau d’alerte sanitaire à l’international face à l’urgence du cas de variole du singe en Afrique.

Fièvre, éruption cutanée… quels sont les symptômes du Mpox ?

Dans un communiqué mis en ligne samedi sur sa page officielle, l’Institut Pasteur d’Algérie a donné des informations concernant l’épidémie liée à la nouvelle souche de variole du singe, qui touche le continent africain. Mode de transmission, signes et symptômes et les règles de prévention à respecter… Voici ce qu’il faut savoir sur le virus du Mpox.

L’Institut de Pasteur en Algérie explique que le Mpox (ou Monkey pox) est une maladie provoquée par un virus de la famille des Orthopoxvirus, notamment du même genre que celui de la variole humaine. Cette infection peut entraîner des complications graves chez certaines personnes.

Par ailleurs, l’Institut Pasteur détaille à quoi ressemblent les symptômes provoqués par cette nouvelle souche. Dans ce sillage, il explique que l’apparition de la maladie donne une fièvre élevée avec un syndrome viral. Cette infection accompagnera une éruption cutanée, sur l’ensemble du corps, ou lésions plates légèrement surélevées remplies d’un liquide clair ou jaunâtre.

Le virus du Mpox peut provoquer d’autres symptômes, à savoir : de violents maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, gonflement des ganglions lymphatiques…

Mode de transmission de la nouvelle souche de variole du singe et prévention

La nouvelle souche de variole du singe peut se transmettre d’humain à humain, d’animal à humain et parfois d’environnement aux personnes par des objets touchés par une personne atteinte, précise l’institut de Pasteur d’Algérie :

D’humain à humain : par contact étroit avec une personne malade (grosses gouttelettes respiratoires, contact direct avec des liquides corporels, sang provenant de lésions cutanées …) ;

De l’animal à l’humain : par un contact physique direct avec l’animal malade ou avec son sang, par griffure ou morsure, ou en consommant de la viande d’un animal infecté ;

De l’environnement à l’humain : par le contact des surfaces et des objets contaminés ;

D’une femme enceinte au fœtus par le placenta.

Par ailleurs, l’Institut Pasteur d’Algérie appelle à éviter tout contact direct avec des personnes touchées, des objets contaminés ou des animaux susceptibles de porter le virus et invite à isoler toute personne infectée. Le lavage régulier des mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique et le port d’un masque respiratoire sont obligatoires dans ce cas.

