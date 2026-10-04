Transmettre la darija algérienne à ses enfants quand on vit loin du bled

Dans beaucoup de familles algériennes installées en France, au Canada ou ailleurs, la scène est la même : les parents parlent darija entre eux, les enfants répondent en français. Ils comprennent tout, ou presque, mais la langue ne sort pas. Et un jour, au téléphone avec la grand-mère restée à Oran ou à Tlemcen, l’échange tourne court. Ce n’est pas une fatalité. Transmettre la darija demande surtout de la régularité, quelques bonnes habitudes et un peu de méthode.

Pourquoi les enfants décrochent

L’école, les copains, les écrans : tout se passe en français. Pour un enfant, la langue utile est celle qui lui permet d’être compris tout de suite. Si les parents passent eux-mêmes au français dès que l’enfant hésite, la darija devient une langue que l’on entend sans jamais avoir besoin de la parler. C’est là que tout se joue : un enfant parle la langue dont il a besoin.

Faire de la darija la langue des petits moments

Inutile de transformer la maison en salle de classe. Le plus efficace est de réserver la darija à des moments précis et répétés : le petit-déjeuner, le bain, le trajet de l’école, le coucher. Le matin, un simple « Wech rak ? » appelle « Labas, hamdoullah ». À table, on demande le khobz (le pain), le hlib (le lait), et on dit « 3afak » pour s’il te plaît. Le chiffre 3 note un son qui n’existe pas en français, le « ع » de l’arabe : c’est ainsi que la darija s’écrit couramment en lettres latines, sur les téléphones comme dans les messages en famille.

Répétées chaque jour, ces phrases deviennent des réflexes. L’enfant ne les apprend pas : il les vit.

Commencer par la famille

Les premiers mots qui comptent pour un enfant sont ceux qui désignent les siens. Baba (papa), yemma (maman), khouya (mon frère), kheti (ma sœur). Un jeu tout simple consiste à feuilleter l’album photo ensemble : « Hada baba, w hadi yemma », voici papa, et voici maman. « Hada khouya. W hadi kheti. » Les enfants adorent nommer, et chaque photo devient une petite leçon.

Les appels avec les grands-parents sont une autre occasion en or. Préparez deux ou trois phrases avant l’appel, laissez l’enfant les dire lui-même, et la fierté de la grand-mère fera le reste.

Ne pas corriger, reformuler

Un enfant qui mélange français et darija est en train d’apprendre, pas de se tromper. Le reprendre à chaque mot le décourage vite. Mieux vaut reformuler naturellement : s’il dit « je veux du pain », répondez « Ah, t7eb el khobz ? » et tendez-lui le pain. Il entend la bonne forme sans se sentir jugé.

La cuisine, les chansons et le bled

La darija vit dans la cuisine algérienne. Préparer une chorba ou des msemen ensemble, c’est l’occasion de nommer les ingrédients, de compter, de demander. Les chansons et les dessins animés en darija aident aussi l’oreille, même si l’offre reste limitée. Et les vacances au pays restent le meilleur accélérateur : quelques semaines d’immersion valent des mois d’efforts, à condition de préparer le terrain avant le départ.

Quand les parents ont besoin d’un appui

Beaucoup de parents se heurtent à une difficulté inattendue : ils parlent la darija, mais ne savent pas l’enseigner. Ils ne savent pas toujours l’écrire, ni expliquer pourquoi l’on dit une chose plutôt qu’une autre. D’autres l’ont eux-mêmes un peu perdue, et voudraient la reprendre en même temps que leurs enfants.

C’est pour eux que des plateformes comme Targumi proposent des parcours structurés de darija algérienne, du débutant à l’avancé : plus de 300 leçons écrites, des centaines d’enregistrements audio par une professeure, et des cours en direct pour pratiquer à l’oral. Un parent peut ainsi apprendre à son rythme, puis transmettre à la maison ce qu’il a consolidé.

Ce qu’il faut retenir

Transmettre une langue loin du pays, ce n’est pas une question de don, c’est une question d’habitude. Quelques minutes de darija chaque jour, des mots de famille, des appels avec les grands-parents, de la patience quand l’enfant mélange les langues : c’est ainsi que la darija passe d’une génération à l’autre. Et c’est aussi un lien avec l’Algérie que l’on offre à ses enfants pour toute leur vie.