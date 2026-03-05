Transition énergétique : l’Algérie vise l’exportation de son surplus d’électricité verte

L’Algérie accélère sa transition énergétique. Le ministère de l’Énergie a réaffirmé son ambition de transformer le paysage électrique national en misant sur un mix énergétique stratégique et une ouverture vers l’exportation.

Le déploiement des énergies vertes en Algérie change d’échelle.

Khalil Hodna, directeur de l’information et de la communication au ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables, a détaillé les contours d’un programme national d’envergure visant la production de 15 000 mégawatts (MW) d’ici 2035. La première phase de ce plan, portant sur une capacité de 3 200 MW, est d’ores et déjà lancée.

2026 : Une année charnière pour le solaire

L’année 2026 marquera un tournant opérationnel avec la mise en service de neuf centrales solaires à travers le pays. Parmi les projets phares cités par M. Hodna :

Wilaya d’El Oued : La centrale d’El Foulia, qui sera la plus importante du genre avec une capacité de 300 MW.

Wilayas de Biskra et El M'Ghair : Les sites de Leghrous et Tandla apporteront chacun 200 MW au réseau national.

D’autres chantiers d’envergure sont également en cours, notamment la centrale solaire de Gara Djebilet, équipée d’un système de stockage intelligent, ainsi que le parc éolien d’Adrar.

De l’autonomie à la conquête : l’Algérie prête à éclairer le monde

Actuellement, l’Algérie dispose d’une capacité de production installée d’environ 27 000 MW. Or, la consommation nationale ne représente qu’un tiers de cette puissance.

Face à ce constat, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit les secteurs concernés de préparer l’accès aux marchés internationaux pour exporter ce surplus énergétique.

« L’objectif est d’asseoir une stratégie durable en adoptant un mix énergétique qui conjugue hydrocarbures et ressources renouvelables », a précisé le porte-parole du ministère.

Zones isolées : le défi de l’énergie pour tous

Enfin, le programme ne néglige pas l’équité territoriale. Un volet spécifique concerne les systèmes d’énergie isolés, destinés aux régions du Grand Sud et aux zones reculées.

Ce plan prévoit l’installation de 15 centrales photovoltaïques de proximité, garantissant ainsi une autonomie et une sécurité énergétique à l’ensemble des citoyens, quel que soit leur isolement géographique.

