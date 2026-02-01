Transition énergétique : la centrale solaire de Gara Djebilet opérationnelle dès fin 2026

Initialement prévue pour 2027, la réception de la centrale photovoltaïque de 200 MW à Gara Djebilet est désormais anticipée pour la fin de l’année 2026. Ce projet stratégique s’impose comme la clé de voûte du développement industriel du futur géant minier du Sud-Ouest algérien.

L’optimisme est de mise dans la wilaya de Tindouf. Interrogé par l’agence officielle APS, le directeur local de l’énergie, Mustapha Benabdelkader, a confirmé que les travaux de la centrale solaire de 200 mégawatts avancent à un « rythme soutenu ». Alors que les délais contractuels fixaient la livraison au premier semestre 2027, la mobilisation des équipes sur le terrain permet désormais d’envisager une mise en service dès décembre 2026.

Étendu sur une superficie imposante de 400 hectares, le site est stratégiquement positionné à mi-chemin entre le chef-lieu de la wilaya et le gisement de fer. Cette infrastructure n’est pas qu’une simple prouesse technique ; elle est le poumon électrique indispensable à l’exploitation de la mine, aux unités de traitement primaire et à la future ville minière de Gara Djebilet.

En attendant l’achèvement complet du projet, la continuité énergétique est déjà anticipée. La première phase sera alimentée par deux lignes de moyenne tension (30 kV) reliées à une station existante.

À terme, le complexe sera soutenu par un réseau structurant de haute tension, dont la capacité oscillera entre 120 et 130 kV, garantissant une puissance stable pour l’extraction et la transformation du minerai.

Ce projet de Gara Djebilet s’inscrit dans une feuille de route nationale ambitieuse. Le gouvernement algérien a fait de la transition énergétique une priorité stratégique avec un objectif clair : atteindre 15 000 mégawatts d’origine renouvelable d’ici 2035.

Le Sud-Ouest est au cœur de cette dynamique, comme en témoignent les projets lancés dans la wilaya voisine de

Bechar. Quatre nouvelles centrales y sont programmées :

Kenadza : 120 MW

Abadla : 80 MW

Béni-Ounif et Lahmar : 20 MW chacune.

En couplant ses richesses minières à son potentiel solaire immense, l’Algérie dessine les contours d’une industrie lourde décarbonée, capable de répondre aux défis économiques et environnementaux de la prochaine décennie.