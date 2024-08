Transformation numérique en Algérie : la stratégie nationale adoptée, voici ses principaux axes !

L’Algérie franchit un nouveau cap dans la généralisation de la numérisation à tous les secteurs ! La stratégie nationale de transformation numérique 2025-2030 est enfin prête. Elle a été officiellement approuvée par la Présidence de la République, a annoncé Meriem Benmouloud, haut commissaire de la numérisation, dans un communiqué publié ce jeudi.

« La nouvelle stratégie sera la référence nationale et le cadre défini pour concrétiser le parcours de la transformation numérique en Algérie », a-t-elle souligné. Notant qu’ « adopter la stratégie nationale de la transformation numérique est un évènement historique pour notre pays, étant le premier du genre en Algérie ».

🟢 À LIRE AUSSI : Numérisation des données dans tous les secteurs : Tebboune donne un coup d’accélérateur

Selon le même communiqué, « la stratégie repose sur cinq axes principaux, à savoir : l’infrastructure de base des technologies de l’information et de la communication (TIC), la ressource humaine, la formation et la recherche-développement, la gouvernance numérique, l’économie et la société numérique ».

Un cadre règlementaire dans le domaine numérique

Cette stratégie inclut également un cadre légal et réglementaire, ainsi que la sécurité de l’information, a encore souligné Meriem Benmouloud. De plus, elle a fait part « de la publication prochaine des détails de ce programme ».

En favorisant l’adoption des technologies numériques, cette stratégie vise à améliorer l’efficacité des services publics. Elle facilitera aussi l’accès à l’information et à renforcer la connectivité à l’ère du numérique.

Dans ce même sillage, il est à rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné une accélération de la numérisation à tous les niveaux, exigeant à ce que chaque secteur accélère la numérisation de ses données en vue de leur centralisation dans un data center. Le Chef de l’État avait aussi instruit la création d’un complexe de bureaux d’études spécialisé dans le suivi de la réalisation du projet de Centre de données national.