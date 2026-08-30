Transferts universitaires 2026 : la plateforme en ligne ouverte dès ce 30 août

À l’approche de la rentrée 2026-2027, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance l’opération de transfert pour les anciens étudiants.

Une procédure 100 % numérisée qui obéit à un calendrier rigoureux, s’étalant jusqu’au 20 septembre. Tour d’horizon des étapes et des consignes capitales pour ne pas manquer le coche.

Dès ce dimanche 30 août 2026, les anciens étudiants universitaires souhaitant changer d’établissement, de filière d’études ou effectuer un transfert autorisé peuvent officiellement soumettre leur demande.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a arrêté les modalités et le calendrier précis de cette opération charnière de la préparation de la rentrée 2026-2027.

Dans la continuité de la politique d’écosystème numérique engagée par la tutelle, l’intégralité du processus s’effectue exclusivement en ligne via la plateforme dédiée.

L’objectif affiché par les autorités de l’enseignement supérieur est de simplifier les lourdeurs administratives d’antan, optimiser le traitement des dossiers par les commissions universitaires et assurer un suivi rigoureux et transparent de chaque demande d’étudiant.

Une fenêtre de dépôt stricte jusqu’au 15 septembre

Les candidats au transfert disposent d’un délai de dix-sept jours pour constituer et valider leur dossier en ligne. En effet, la période de dépôt prendra impérativement fin le 15 septembre 2026 au soir.

Pendant cette phase, les étudiants sont invités à la plus grande vigilance. La tutelle recommande de lire scrupuleusement les consignes diffusées sur le portail, de vérifier l’exactitude des données saisies et de s’assurer que les pièces justificatives fournies répondent scrupuleusement aux conditions réglementaires exigées avant la validation définitive.

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Les services du ministère insistent sur le fait qu’aucune dérogation de délai ne sera accordée. Les candidats sont vivement incités à ne pas attendre les derniers jours pour valider leur démarche, afin d’éviter l’encombrement du serveur, d’éventuels soucis techniques ou des erreurs d’inattention. Une fois la plateforme close le 15 septembre, plus aucune modification ou soumission de dossier ne sera envisageable.

Du 16 au 19 septembre : les établissements à la manœuvre

Dès le lendemain de la clôture des dépôts, une seconde phase décisive s’ouvrira. Du 16 au 19 septembre 2026, les établissements d’accueil et d’origine examineront dans le détail l’ensemble des requêtes réceptionnées.

Durant cette fenêtre de quatre jours, les commissions pédagogiques et administratives spécialisées procéderont à l’évaluation méthodique de chaque candidature. L’étude s’effectuera au cas par cas, à la lumière de la réglementation en vigueur, des capacités d’accueil des filières demandées et des critères d’éligibilité définis pour chaque parcours.

Résultats le 20 septembre

Le verdict tombera le 20 septembre 2026. C’est à cette date que l’ensemble des résultats sera publié sur la plateforme électronique. Les étudiants pourront immédiatement prendre connaissance du sort réservé à leur candidature.

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Pour les postulants dont la demande aura reçu un avis favorable, cette date marquera le début des démarches complémentaires d’inscription et de transfert de dossier administratif et pédagogique auprès du nouvel établissement d’accueil. Un calendrier opportun qui permettra aux concernés d’aborder la rentrée effective dans des conditions optimales.

Nouveaux bacheliers : une procédure distincte

Le ministère tient à apporter une précision d’importance afin d’éviter toute confusion au sein de la communauté universitaire : ce dispositif et ce calendrier concernent exclusivement les anciens étudiants déjà inscrits dans le cursus universitaire.

Les nouveaux bacheliers de la session 2026 relèvent quant à eux d’un calendrier et d’une procédure d’orientation et d’inscription préalable totalement séparés. Il est donc demandé aux candidats de bien se référer aux instructions propres à leur statut.