Transferts : Slimani trace une nouvelle voie loin de l’OL

Comme c’était déjà annoncée, la rumeur quant au transfert de l’attaquant international algérien, Islam Slimani, de l’Olympique Lyonnais au Sporting CP est désormais officielle.

En effet, le meilleur buteur de l’histoire de l’Algérie, arrivé au club français l’OL en provenance de Leicester City, pour un contrat de 18 mois, a finalement été libéré six mois avant la fin de son contrat.

Slimani de retour au Portugal

C’est en tout cas ce qu’a confirmé l’annonce du compte Twitter officiel dudit club la veille. « L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord avec Islam Slimani pour une résiliation de son contrat. Arrivé libre de Leicester en janvier 2021, Islam Slimani avait signé un contrat de 18 mois avec l’OL jusqu’à juin 2022″, peut-on lire dans le tweet.

Désormais, le natif d’Alger de 33 ans fait son retour après 5 ans et demi et terminera la saison sous les couleurs du club portugais Sporting CP, dans lequel il a connu ses plus grands succès, entre 2013 et 2016, notamment la dernière saison, où il a fait preuve d’une très haute performance, avec un score de 27 buts marqués et 3 passes décisives délivrées en 33 rencontres de championnat.

Cependant, Islam Slimani a quitté ledit club afin de rejoindre le Championnat anglais et jouer sous le maillot de Leicester City durant l’été 2016, pour 35 millions d’euros.

Slimani et Edwards, les nouvelles recrues de Sporting CP

Ainsi, il convient également d’indiquer que le Fennec algérien n’est pas le seul à rejoindre le club portugais, il y’a aussi l’ailier anglais du Vitoria Guimarães, Marcus Edwards. Ces derniers débarquent chez les pensionnaires du Estadio Alvalade XXI, et porteront respectivement, le numéro 09 et 23.

Par ailleurs, il est utile de noter que Islam Slimani se préparent avec ses coéquipiers de l’équipe nationale pour la double confrontation des matchs barrages pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Prévus la fin du mois de mars, les matchs en question réuniront les Fennecs algériens contre les Lions camerounais.