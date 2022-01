Transferts : quelle destination pour Belaili, l’Europe ou le Qatar ?

Présent au Cameroun avec ses coéquipiers de la sélection nationale, Youcef Belaili s’annonce prêt pour mettre toutes ses compétences et sa haute performance au profit de l’équipe, afin d’atteindre l’objectif majeur : le couronnement du titre prestigieux de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

En effet, l’attaquant algérien se trouve sans contrat. Ce dernier n’est lié avec aucun club, et ce, depuis la mi-décembre de l’année passée, après la résiliation de son contrat avec son club qatari, le Qatar SC.

Désormais libre de tout engagement, le public sportif de ne cesse de s’interroger quant à l’avenir du Fennec, notamment qu’il espère évaluer dans le Championnat européen, vu son grand niveau.

» Il faut qu’il se concentre sur la CAN » (Abdelhafid Belaili)

» Excepté le FC Bale (Suisse), qui a transmis une offre par écrit ou Getafe (Espagne), on n’a pas reçu d’offre qui correspond à la vraie valeur marchande de Youcef « , a fait savoir le père et le manager dudit footballeur, dans des déclarations accordées à nos confrères du journal sportif Compétition.

Selon la même source, ce dernier a révélé : » j’ai eu au téléphone Youcef, on est ressorti avec la conclusion suivante. Il faut qu’il se concentre sur la CAN. Comme c’est moi qui m’occupe de ses contacts, j’essaierais de lui trouver le club idéal « , avant d’ajouter : » on n’est pas pressé pour trancher sur le choix à faire ; d’ici le 31 janvier, il y aura du nouveau. »

Par ailleurs, Abdelhafid Belaili a dévoilé que son fils a eu une offre de Saint Etienne, expliquant : « effectivement, Saint Etienne est intéressé par ses services. On a repoussé l’offre d’emblée, car le club souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas « .

Vers un retour au Qatar ?

Selon le même média, le natif d’Oran a également reçu une offre qu’il va étudier, du club émirati d’Al Jazira, lui proposant un contrat de deux ans et demi pour un salaire estimé d’environ 5,4 millions de dollars.

Ainsi, la source a affirmé que Youcef Belaili ne reviendra pas jouer au Qatar. Sa petite famille qui résidait à Doha est rentrée à Oran, ce qui signifie clairement que ce dernier ne signera pas avec le club qatari Al Duhail, dont les rumeurs se sont beaucoup diffusées.

Le Vert a même confié : » je reviendrai à Doha pour jouer la Coupe du Monde avec mon pays, mais pas avant « , rapporte la même source.

Dans un autre chapitre, des sources ont fait savoir que Pablo Longoria, le président du club français l’Olympique de Marseille aurait une décision à prendre avec Youcef Belaili. Cependant, rien n’est encore confirmé.