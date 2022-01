Transferts : la destination de Meziani se précise

Après une haute performance et un excellent niveau de jeu lors de la précédente Coupe Arabe 2021 au Qatar, les Fennecs d’Algérie sont toujours sous le feu des projecteurs et suscitent l’intérêt des grands clubs professionnels.

C’est le cas de l’attaquant Tayeb Meziani qui espérait longuement rejoindre le Championnat Européen. Cependant, l’international algérien a finalement signer en Arabie Saoudite.

Après des complications avec son club tunisien l’Étoile du Sahel, suite à son retour de la Coupe Arabe remportée avec l’Algérie, le talentueux footballeur de 25 ans n’a pas trouvé mieux que de quitter ledit club et tenter une nouvelle aventure loin de la Tunisie.

Sur ce, le club saoudien Abha et l’actuel neuvième du Championnat saoudien vient d’annoncer la bonne nouvelle : le natif d’Alger fait partie désormais de son équipe, et ce, pour une période qui s’étale jusqu’à deux ans et demi.

Le 5e championnat de Tayeb Meziani

Il convient également d’indiquer que Tayeb Meziani a d’abord entamé sa carrière en Algérie, pour prendre ensuite le chemin vers la France. Ce n’est pas tout ! L’attaquant algérien a également évalué en Lituanie pour rejoindre la Tunisie après.

Maintenant, et avec son contrat avec son nouveau club saoudien, l’international algérien connaîtra son cinquième championnat dans sa carrière professionnelle.

Par ailleurs, il est utile de préciser que les coéquipiers de Meziani se trouvent à Douala, au Cameroun; afin de disputer le match du premier tour de la phase des poules contre leurs homologues de la Sierra Leone, aujourd’hui 11 janvier, à partir de 14 heures (heure algérienne).