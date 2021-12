Transferts : Ferhat s’approche d’un grand club français

Les athlètes algériens, dont les footballeurs, les nageurs, les judokas ou même les boxeurs, ne font que briller et performer à l’étranger, honorant ainsi leur pays et hissant haut le drapeau de l’Algérie.

C’est d’ailleurs le cas du jeune footballeur Zinedine Ferhat qui évolue au poste d’ailier droit au Nîmes Olympique. Ce dernier est sur le viseur du club français, l’AS Saint-Étienne.

Selon le quotidien sportif l’Équipe, le natif de Boumerdes suscite l’intérêt dudit club, notamment après la nomination de Pascal Dupraz. La même source estime que Nîmes ne s’opposera pas à ce transfert, qui lui permettra d’économiser son salaire d’environ 60 000€ par mois jusqu’en juin 2022.

Vers un départ à l’ASSE ?

Cependant, rien n’est encore fait et le Fennec fera sûrement hésiter et pourrait refuser l’offre, surtout que la situation à Saint-Étienne est critique et toujours pas stable, et le club ne semble pas en mesure d’assumer un contrat de plus de six mois pour l’Algérien.

En outre, d’autres clubs à l’instar de Montpellier ont manifesté leur intérêt pour bénéficier des services de l’ailier droit algérien, ce qui diminue les chances à l’ASSE et rend la concurrence plus rude, rapporte l’Équipe.

Par ailleurs, la source a également fait savoir que le club de Zinedine Ferhat ne semble plus compter sur lui. Le joueur compte donc sans doute partir et quitter Nîmes Olympique, vu que ce dernier n’a participé qu’à sept petites rencontres cette saison, et n’a plus été convoqué depuis cinq matchs désormais.