Transferts été 2022 : très convoité, Feghouli prend tout son temps

L’avenir de Sofiane Feghouli est toujours dans le flou. A quelques jours seulement de la clôture du marcher des transferts en Europe, il n’a pas encore tranché sur sa future destination.

Sofiane Feghouli n’a pas eu droit à un nouveau contrat avec Galatasaray. En effet, il a été remercié par les responsables du club au terme de la saison écoulée. Libre de tout engagement, le milieu de terrain international est à la recherche d’un nouveau club.

Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, l’international algérien n’a pas encore tranché sur sa future destination. Alors que le mercato estival en Europe fermera ses portes dans quelques jours, soit le 31 août à minuit, l’avenir du joueur est toujours dans le flou. Il tarde à trouver un nouveau point de chute. Idem pour l’autre international, le gardien de but Raïs Wahab M’bolhi.

Feghouli prend tout son temps

Selon « Foot Mercato », Sofiane Feghouli suscite l’admiration de plusieurs recruteurs. Il a reçu des offres de plusieurs clubs européens.

En effet, l’un des cadres de la sélection national est convoité en Turquie, en Belgique et en Angleterre (Championship). Mais il tarde toujours à trancher sur sa future destination. Et pour cause, il voudrait opter pour un club qui lui convient, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan sportif.

Selon toujours « Foot Mercato », Feghouli a également reçu des offres de quelques clubs des pays du Golfe. Mais il ne serait pas intéressé par une nouvelle expérience dans un championnat arabe. A 32 ans, il est toujours ambitieux et c’est en Vieux Continent qu’il souhaiterait poursuivre sa carrière.

Il est à rappeler que Sofiane Feghouli était proche de rejoindre Besiktas il y a quelques semaines. Une entrevue a eu lieu entre son agent et le directeur sportif du club turc. Mais les négociations n’ont finalement pas abouti en raison des prétentions salariales du joueur qui a exigé un salaire annuel de 2 millions d’Euros.