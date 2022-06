Transferts été 2022 : rebondissement dans l’avenir de Mahrez

Riyad Mahrez devrait finalement rester à Manchester City. Les négociations avec les responsables de son club sont prévues au début du mois de juillet. L’international algérien devrait prolonger son contrat pour trois autres saisons, pour un salaire hebdomadaire de 160.000£.

L’avenir de Riyad Mahrez à Manchester City est toujours incertain. À une année de la fin de son contrat, on ne sait pas encore s’il va poursuivre l’aventure avec les Citizens ou non. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, aucune entrevue entre le joueur et les responsables de son club n’a eu lieu. Les deux parties tardent toujours à s’asseoir autour d’une table pour négocier un nouveau contrat. Ce qui ouvre les portes aux spéculations quant à un éventuel départ du natif de Sarcelles cet été.

Mais visiblement, le départ de Gabriel Jesus et Raheem Sterling, respectivement à Arsenal et à Chelsea, aurait changé la donne. L’ailier droit de la sélection national est désormais parti pour rester.

Un nouveau contrat de 3 saisons pour Riyad ?

Selon le média anglais «The Sun», Riyad Mahrez devrait poursuivre l’aventure avec les Citizens. Sauf une surprise de dernière minute, il est bien parti pour prolonger son contrat pour trois autres saisons.

En effet, après la fin de ses vacances, le joueur devra maintenant se projeter sur son avenir. Une entrevue est prévue avec les responsables de son club au début du mois de juillet. Selon toujours «The Sun», Mahrez veut rester à Man City. Il devrait rempiler pour trois autres saisons, soit jusqu’en 2026, avec un salaire hebdomadaire de 160.000£.

Il est à rappeler que Riyad Mahrez a réalisé une saison exceptionnelle avec Manchester City. En 47 matchs toutes compétitions confondues, il a marqué 24 buts et délivré 9 passes décisives. Une saison au terme de laquelle il est sacré champion d’Angleterre avec son équipe. Rappelons également que l’international algérien a reçu plusieurs offres, mais il voudrait opter pour la stabilité, en prolongeant son contrat avec Man City.