Transferts été 2022 : M’bolhi proche d’un départ

Alors qu’Al-Ittifak veut le prolonger, Raïs Ouahab M’bolhi songerait à changer d’air. A 36 ans, il voudrait rejoindre un autre club avec des ambitions sportives plus hautes.

A l’image de plusieurs joueurs de la sélection nationale, Raïs Ouahab M’bolhi n’est pas fixé sur son avenir. Libre de tout engagement, on ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure avec Al-Ittifak ou bien il le quitte.

Ayant assuré le maintien en D1 saoudienne, Al-Ittifak s’est penché sur le dossier M’bolhi. En effet, il a ouvert les portes aux négociations concernant la prolongation du contrat du portier international algérien, rapporte le média saoudien spécialisé « Al-Maïdane Al-Riyadhi ». Le club saoudien veut le conserver dans son effectif afin de garder une certaine ossature en prévision de la saison prochaine.

Raïs partant cet été ?

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, Raïs Ouahab M’bolhi n’a pas encore tranché sur son avenir. Au moment où son club espère le garder, le gardien de but algérien voudrait tenter une nouvelle expérience dans une autre équipe saoudienne.

En effet, ce dernier a publié une story sur les réseaux sociaux, faisant allusion d’un éventuel départ cet été. Selon plusieurs médias saoudiens, le portier international algérien ne manque pas d’offres puisque plusieurs clubs se sont manifestés pour l’engager lors de ce mercato estival.

Malgré son âge avancé (36 ans), M’bolhi vise plus haut. Certes, il ne bougera pas de l’Arabie-Saoudite, mais il voudrait rejoindre un autre club avec des ambitions sportives plus hautes. Un club qui jouera les premiers rôles en championnat saoudien et qui disputera une compétition continentale lors du prochain exercice.

L’un des joueurs les plus capés de la sélection nationale va profiter de quelques jours de repos bien mérités. Par la suite, il va se pencher de nouveau sur son avenir. Mais, visiblement, il a de faibles chances de prolonger son contrat à Al-Ittifak. Tout porte à croire qu’il va tenter une nouvelle expérience dans un autre club saoudien.