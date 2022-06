Transferts été 2022 : Brahimi signe avec un nouveau club

Yacine Brahimi quitte officiellement Al-Rayyan SC. Il reste en championnat qatari puisqu’il a officialisé sa venue à Al-Gharafa. Il rejoint ainsi son compatriote Sofiane Hanni.

Libre de tout engagement, Yacine Brahimi a quitté officiellement Al-Rayyan SC. L’international algérien part après avoir passé trois saisons au club. Un premier passage réussi en championnat qatari, avec 56 apparitions officielles et 25 buts.

L’ex-pensionnaire du FC Porto a fait ses adieux à son désormais ex-club et ses supporters. «Je vous remercie pour les trois belles saisons passées avec vous. Je vous remercie aussi pour le grand soutien que j’ai eu de votre part depuis mon premier jour au club, les dirigeants, entraîneurs et joueurs en particulier. J’ai passé de très bons moments que je n’oublierai jamais », a-t-il lâché via une publication sur son compte Instagram officiel et a ajouté : «Al-Rayan restera à jamais dans mon cœur.» Je vous souhaite bonne chance pour la suite et beaucoup de titres à l’avenir».

Il rejoint Hanni à Al-Gharafa

Après avoir fait ses adieux à la famille d’Al-Rayyan SC, Yacine Brahim a officialisé dans la foulée sa venue à Al-Gharafa SC. Certes, il avait des touches avec quelques clubs européens, mais il a décidé de poursuivre sa carrière au Qatar. À 32 ans, son choix a été apparemment fait pour des raisons purement financières.

Brahimi rejoint donc son compatriote et ex-coéquipier en sélection nationale Sofiane Hanni. Ce dernier évolue en championnat qatari avec Al-Gharafa depuis 2019.

Après avoir prit part à la dernière CAN au Cameroun, Yacine Brahim n’a pas été retenu par Djamel Belmadi pour la double confrontation des barrages face au Cameroun le mois de mars dernier ainsi que le dernier stage. Mais le natif de Paris fait toujours partie de liste élargie du sélectionneur national.

Rappelons également que le joueur avait pris part à la coupe Arabe des nations FIFA avec la sélection nationale A’ le mois de décembre dernier au Qatar. Il avait fortement contribué à la consécration des Verts, notamment son but de la victoire lors de la finale face à la Tunisie. Et pour preuve, il avait été élu meilleur joueur de la compétition, suivi par Youcef Belaili.