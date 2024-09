Transferts d’élèves : nouvelles restrictions sur le changement d’établissement pour cette catégorie

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment annoncé une série de nouvelles mesures visant à encadrer le transfert des élèves d’un établissement scolaire à un autre. Ces restrictions, détaillées dans une circulaire adressée aux directeurs d’écoles, viennent en réponse aux défis liés à la gestion des transferts en pleine année scolaire, notamment pour les élèves en phase d’examen.

Nouvelles restrictions sur les transferts d’élèves : le ministère de l’Éducation nationale resserre les règles

Parmi les mesures phares, le ministère a fixé une date limite pour les transferts des candidats au Brevet d’enseignement moyen (BEM) et au Baccalauréat. Ainsi, à partir de la mi-avril, il sera strictement interdit de changer l’école de ces élèves, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leur wilaya. Cette règle vise à garantir une stabilité scolaire pour les élèves en période d’examen, afin d’éviter tout impact négatif sur leurs performances académiques.

À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire 2024-2025 : Les parents ont jusqu’au 21 septembre pour effectuer cette démarche

En outre, cette interdiction formelle concerne également le transfert des élèves entre établissements publics et privés. Le ministère a décrété qu’aucun élève ne pourra être transféré d’une école publique à une école privée en cours d’année scolaire. Cette décision est perçue comme une mesure pour maintenir un équilibre entre les deux secteurs éducatifs et éviter les mouvements désordonnés en milieu d’année.

Les transferts d’élèves bientôt effectués en ligne à 100 %

Le ministère a officialisé ces directives dans la décision n° 48 du 1ᵉʳ septembre 2024, suivie de la circulaire n° 182 du 5 septembre. Ces textes visent également à simplifier le processus de transfert pour les parents. L’objectif principal est de réduire les déplacements entre établissements, accélérer la mise en œuvre des transferts et garantir une transparence totale dans ce processus. De plus, le ministère s’engage à rendre ces démarches totalement dématérialisées, facilitant ainsi les transferts via des plateformes en ligne.

À LIRE AUSSI : 1ʳᵉ année moyenne : le test d’évaluation des acquis en place dès la rentrée 2024/2025

Avec ces nouvelles mesures, le ministère espère assurer une meilleure gestion des flux d’élèves et renforcer la stabilité du parcours scolaire, particulièrement pour les élèves en période d’examen. Ces restrictions visent par ailleurs à protéger la qualité de l’enseignement en évitant des changements perturbateurs pour les élèves comme pour les établissements.