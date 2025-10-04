Transferts d’argent via GAB : Algérie Poste dévoile le plafond autorisé

Algérie Poste a publié un communiqué important concernant le service de transfert d’argent d’un compte courant postal vers un autre via ses distributeurs automatiques de billets.

L’institution a révélé que le montant maximal pour ces opérations est fixé à 200 000 DA.

Dans son communiqué, l’établissement a précisé que ce plafond permet aux usagers d’effectuer des transferts de fonds en toute simplicité, sans avoir besoin de se rendre aux bureaux de poste.

Cette mesure vise à faciliter les transactions financières pour les clients, offrant ainsi une alternative pratique et rapide aux guichets traditionnels.

Du nouveau chez Algérie Poste : 10 heures de service quotidien dans ces 07 agences pilotes

Une nouvelle ère s’amorce pour les usagers d’Algérie Poste. L’entreprise nationale a annoncé ce vendredi, via un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, la mise en œuvre d’horaires de travail étendus à partir de ce samedi 4 octobre.

Cette initiative, qui concerne dans un premier temps sept agences pilotes, vise à améliorer l’accessibilité et la qualité des services postaux pour les citoyens.

🟢 À LIRE AUSSI : Une nouvelle directrice générale officiellement installée à la tête d’Algérie Poste

Dès demain, ces agences ouvriront leurs portes au public de 8h00 à 18h00, offrant ainsi dix heures de service quotidien, six jours sur sept. Un changement significatif qui répond aux attentes d’une clientèle en quête de flexibilité.

Changement d’horaires chez Algérie Poste : Voici les agences concernées

Cette nouvelle disposition sera appliquée dans des bureaux stratégiques répartis sur le territoire national, choisis pour cette phase expérimentale :

Tamanrasset (Guichet principal)

Sétif (Aïn Azal)

El Bayadh (Bougtob)

Tlemcen (El Karez)

Oran (Arzew)

Batna (Aïn Touta)

Naâma (Asla)

Selon Algérie Poste, ces agences feront l’objet d’un suivi quotidien et rigoureux afin d’évaluer la qualité du service proposé et d’assurer leur bon fonctionnement dans le cadre de ces horaires élargis.

L’entreprise réaffirme à travers ce déploiement sa volonté de s’inscrire dans une dynamique de progrès. « Algérie Poste réaffirme son engagement à poursuivre ses efforts de modernisation et de développement, à offrir aux citoyens et à ses clients des services de qualité, et à contribuer activement au soutien du développement national », précise le communiqué.

🟢 À LIRE AUSSI : Horaires prolongés à Algérie Poste : quels sont les bureaux concernés ?

Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de l’opérateur postal, signalant une orientation claire vers l’amélioration de l’expérience client et un engagement accru en faveur de la modernisation du service public en Algérie.

Les résultats de cette phase pilote détermineront sans doute l’élargissement de ces horaires à d’autres agences à travers le pays.