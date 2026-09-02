Transferts d’argent CCP – banques : Algérie Poste met en garde

Algérie Poste a émis, ce mercredi, une mise en garde ferme à l’attention de ses usagers face à la multiplication de pages suspectes sur les réseaux sociaux.

Ces dernières diffusent de faux liens prétendant offrir un service de transfert d’argent depuis les comptes chèques postaux (CCP) vers des comptes bancaires.

Face à ces tentatives de phishing, l’établissement public appelle les citoyens à la plus grande vigilance. Il invite les usagers à ne pas interagir avec ces publications frauduleuses, à ne pas cliquer sur les liens transmis et, surtout, à ne jamais divulguer leurs données financières, identifiants de compte ou codes de vérification confidentiels.

Algérie Poste rappelle que toute information concernant de nouvelles prestations doit être vérifiée exclusivement via ses canaux officiels, afin d’éviter d’être victime de cyberarnaques visant à dérober des données personnelles et financières.

Une interopérabilité prévue courant 2026

Cette alerte intervient alors même que l’établissement finalise le lancement officiel de ce service d’interopérabilité. Attendue au cours de l’année 2026, cette fonctionnalité permettra d’effectuer des virements directs du compte CCP vers des comptes bancaires, soit via l’application mobile BaridiMob, soit directement au niveau des guichets automatiques bancaires (GAB).

Cette avancée majeure avait été confirmée par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, en réponse à une question écrite.

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La prestation fait actuellement l’objet de tests techniques rigoureux menés par les équipes spécialisées d’Algérie Poste, en coordination avec la Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique (SATIM) ainsi que l’ensemble des établissements bancaires partenaires, avant son déploiement effectif.

Par ailleurs, dans un registre d’assistance sociale, l’entreprise nationale a récemment fait preuve de réactivité en mettant en place un dispositif d’urgence au profit des victimes des récents incendies ayant touché plusieurs régions du pays.

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Algérie Poste garantit ainsi le remplacement gratuit de la carte Edahabia pour une durée de 10 jours aux sinistrés ayant perdu ou endommagé leur moyen de paiement.

Pour en bénéficier, les citoyens concernés sont invités à se présenter au bureau de poste rattaché à leur lieu de résidence afin de faire vérifier leur éligibilité et engager la procédure de renouvellement sans frais.