Transferts : Bensebaini va-t-il quitter Borussia M’Gladbach ?

Considéré comme un élément essentiel dans la sélection de Djamel Belmadi, notamment dans son onze de départ, le défenseur des Verts Ramy Bensebaini est également considéré comme l’un des meilleurs joueurs de son club allemand Borussia Mönchengladbach depuis plusieurs saisons.

À cet effet, le talentueux Fennec algérien est sans doute sur le viseur de plusieurs grands clubs européens, notamment les clubs de Bundesliga.

Selon les informations de plusieurs médias sportifs, le natif de Constantine serait dans le centre d’intérêt du Bayer Leverkusen, un club allemand qui aurait manifesté son intérêt pour les services de Bensebaini.

Bensebaini pourrait remplacer Mitchell Baker

Ladite offre pourrait être mise en place et permettra de concrétiser l’accord entre ledit club et le Fennec, surtout après l’éventuel départ de Mitchell Baker en direction de Newcastle.

En outre, les mêmes sources ont également fait savoir que le Borussia Mönchengladbach n’arrivera pas à retenir son joueur algérien si jamais les dirigeants du Bayer lançaient une offensive sérieuse. Toutefois, le joueur ne partira pas lors de ce mercato d’hiver et il terminera la saison dans son club, rapportent les sources.

Sachant que Ramy Bensebaini est lié d’un contrat avec Borussia Mönchengladbach qui s’étale jusqu’au juin 2023 à 22 millions d’euros, et pourrait couter cher au Bayer Leverkusen.

L’Inter Milan intéressé par les services de Bensebaini

Il est utile d’indiquer que le latéral gauche algérien de 26 ans est l’auteur d’une belle cote en Allemagne, et ce, après plus de trois saisons passées à Borussia. Bensebaini a disputé depuis le début de cette saison onze rencontres, qui se sont soldées par deux buts et une passe décisive.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le défenseur des Fennecs était dans le viseur du géant italien, l’Inter Milan. Selon Sky Sports, les champions d’Italie de la saison dernière ont manifesté leur intérêt par les services de Ramy Bensebaini, et ce, après son brio remarquable avec son club allemand, Borussia Mönchengladbach.