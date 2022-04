Transferts : Benrahma va-t-il quitter West ham ?

La direction de West Ham songerait à mettre l’international Algérien Said Benrahma à vendre lors du prochain mercato estival. Et pour cause, il ne fait plus partie des plans de son entraineur, l’Ecossais David Moyes. Visiblement, le courant ne passe plus entre le coach et son joueur.

L’information a été rapportée par un site Anglais spécialisé. Ce dernier, indique que l’attaquant international Algérien ne convient plus au style de jeu de Wast Ham ainsi que la façon par laquelle l’équipe attaque ou exerce une pression.

«Certes, c’est un joueur doué, mais avec quelques déchets dans le jeu. Il n’est pas rapide et manque de force dans la pénétration. Il serait plus performant s’il jouait derrière les attaquants. Son profil serait intéressant pour un autre club dont le style de jeu s’axe sur la possession de balle.» a rapporté le site en question.

Said Benrahma (26 ans) a rejoint West Ham duant l’été 2020, contre la somme de 25 millions £, mais il a été cédé à Brentford FC sous forme de prêt pour six mois, avant de revenir à West Ham durant l’hiver 2021. Lors de la dernière double-confrontation face au Cameroun, dans le cadre des barrages des éliminatoires pour la prochaine coupe du monde, il a été rappelé à la dernière minute à la suite de la suspension de Ramy Bensebaini.

Ses jours avec les «Hummers» sont comptés ?

En plus de son profil qui ne correspond pas au style de jeu de West Ham, la relation tendue entre Said Benrahma et son entraineur, l’Ecossais David Moyes, pourrait bien le pousser vers la porte de sortie l’été prochain. Le courant entre les deux hommes ne passe plus. Visiblement, les jours de l’international Algérien avec les «Hummers » seraient désormais comptés.

«Benrahma est plus que jamais proche de la sortie en fin de saison, en raison notamment de son différent avec l’entraineur David Moyes. Le joueur n’a pas eu la chance suffisante du coach et du coup, il a fini par perdre confiance. » ajoute ledit site Anglais.

«Moyes aurait pu bien exploiter son attaquant qui jouit d’un énorme potentiel. L’éventualité de voir West Ham vendre Benrahma lors de la prochaine période des transferts n’est pas à écarter vu la situation difficile que vit le joueur dans l’équipe. », ajoute-t-il.

Il est à noter que Said Benrahma a pris part à 40 matchs avec West Ham cette saison dans toutes les compétitions confondues. Il a réussi à marquer neuf buts et délivrer six passes décisives. Des statistiques qui plaident en sa faveur dans l’un des meilleurs championnats Européens.