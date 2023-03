Transferts : Benrahma dans le viseur de l’AC Milan ?

Auteur de performances louables en Angleterre, l’international algérien, Said Benrahma, monte en puissance avec son club londonien de West Ham.

En effet, le Fennec améliore de plus en plus ses statistiques lors des récentes rencontres. En Angleterre comme en Europe, l’ailier algérien a retrouvé sa confiance et renoue avec les prestations de qualité.

Sur un piédestal avec les Hammers, Benrahma pourrait d’ores et déjà prendre son envol et quitter la capitale du royaume britannique. Ainsi, le site spécialisé, Sempre Milan, a évoqué un intérêt de la part des dirigeants de l’AC Milan pour l’international algérien.

Selon le site milanais, le club lombard étudierait plusieurs alternatives pour pallier un éventuel départ de l’attaquant portugais, Raphael Léao.

Le lusitanien peine a accepté les offres de renouvellement de contrat avec son club. Une situation qui n’est pas passée sans réaction dans le haut lieu milanais. Ainsi, à en croire le site, Sempre Milan, les dirigeants de l’AC Milan envisageraient de tenter la signature de Benrahma.

Transferts : l’AC Milan tente une manœuvre pour signer Benrahma ?

Selon les informations du site, Sempre Milan, qui relate d’information du site Serie B, l’AC Milan tient son plan pour s’attacher les services de l’ailier de l’équipe d’Algérie, Said Benrahma.

En effet, ayant une valeur marchande qui s’élève à 30 millions d’euros, Said Benrahma intéressait Paolo Maldini, légende de l’AC Mialn et actuel directeur sportif du club.

A brilliant spot-kick from Benrahma 🚀 pic.twitter.com/xLlAoWQcS4 — West Ham United (@WestHam) March 12, 2023

Or, cet intérêt ne serait pas à n’importe quel prix. Le club Rossonero n’étant pas prêt à casser sa tirelire pour Said Benrahma, un échange pourrait faire les affaires des pensionnaires de la Serie A.

Ainsi, l’AC Milan pourrait proposer son joueur belge, Alexis Saelemaekers, plus 10 millions d’euros pour engager Benrahma du côté de la Lombardie en Italie. Ces informations sont à prendre avec parcimonie puisqu’on n’est qu’au milieu de la saison et tout pourrait changer d’ici à la fin de l’exercice 2022/2023.

Le classement des joueurs de PL ayant le plus de dribbles réussi pour la saison 2022/23, seul Bukayo Saka devance Saïd Benrahma dans ce domaine : 1⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Saka (49)

2⃣ 🇩🇿 Benrahma (43)

3⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Eze (41)

3⃣ 🇧🇷 Martinelli (41)

5⃣ 🇨🇮 Zaha (40) pic.twitter.com/FHhNSSKeQt — Actu DZ ☪︎ (@ActuDZ_) March 3, 2023

Finalement, le site Sempre Milan ajoute que cet échange serait lié au dénouement de la saison de West Ham United. À en croire ces informations, l’AC Milan exigerait que le club londonien garde sa place dans l’élite du football anglais pour la saison prochaine afin de procéder à cet échange.

Pour rappel, comptant 24 points, West Ham pointe à la 17e place de la Premier League et flirte avec la zone de relégation.