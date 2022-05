Transferts : Belaïli restera-t-il en Europe cet été ?

Alors que son avenir avec le Stade Brestois est toujours incertain, Youcef Belaïli est courtisé par plusieurs clubs. Après que quelques clubs arabes se sont manifestés pour s’offrir ses services, entre autres Al-Gharafah et Zamalek, l’attaquant international algérien a eu des touches en Grèce.

Après avoir raté ses débuts avec le Stade Brestois et que même la presse française a évoqué son départ en fin de saison, Youcef Belaïli a pu revenir en force lors des derniers matchs. Mais ce n’est pas suffisant pour avoir droit à un nouveau contrat et c’est la raison pour laquelle il devra continuer à enchaîner les bonnes performances pour espérer rester en championnat français le plus longtemps possible, comme il le souhaite d’ailleurs.

Il faut dire que l’avenir de Youcef Belaïli au Stade Brestois reste incertain, club qu’il a rejoint lors du dernier mercato hivernal en provenance du Qatar SC. Libre de tout engagement une fois la saison en cours terminée, on ne sait pas encore si la direction de son club va prolonger son contrat, qui expirera le mois de juin prochain, pour d’autres saisons ou bien va-t-elle se passer de ses services. Malgré un parcours mi-figue mi-raisin avec la formation Brestoise lors de cette phase retour, le joueur ne manque visiblement pas de courtisans, puisque plusieurs clubs arabes et européens semblent très intéressés par son profil et comptent l’enrôler lors du prochain mercato estival.

Des clubs Grecs entrent en course pour s’offrir le joueur

Il y a quelques semaines, l’ailier gauche de la sélection nationale a reçu quelques offres de clubs arabes, citant notamment celles d’Al-Gharafah et du Zamalek, des clubs Grecs sont entrés en course pour s’offrir les services du natif d’Oran. Même dans le cas où il n’aurait pas droit à un nouveau contrat avec le Stade Brestois, il est bien parti pour rester en Europe, au moins pour une autre saison.

«Selon nos informations, une piste commence même à prendre clairement forme pour Youcef Belaïli. Elle se trouve en… Grèce ! Trois gros clubs du championnat, l’AEK Athènes, l’Aris Salonique et l’Olympiakos, sont tous les trois positionnés sur le joueur avec la ferme intention de séduire le milieu de terrain de 30 ans. », rapporte le site Français spécialisé, Le 10 Sport.

Selon le même site, Youcef Belaïli n’est pas le seul international algérien qui intéresse quelques clubs Grecs, puisque le défenseur Djamel Benlamri l’est aussi. Ce dernier est sans club depuis maintenant quelques semaines, après avoir résilié son contrat avec le Qatar SC, et n’a toujours pas tranché sur sa future destination. Seulement, le site en question n’a pas dévoilé les noms des courtisans.