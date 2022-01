Transferts : Adem Zorgane suscite l’intérêt d’un géant français

Auteurs d’un très beau parcours, notamment ces trois dernières années, les hommes de Djamel Belmadi ne cessent de susciter l’intérêt de plusieurs grands clubs, et ce, malgré leur élimination prématurée de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

Cette disqualification inattendue du tout premier tour et la sortie des coéquipiers de Riyad Mahrez par la petite lucarne de la CAN 2021 n’a nullement affecté, ni remis en question la haute performance des Fennecs. Ces derniers n’ont fait qu’à briller et décrocher les titres et les records, tout au long de leur parcours avec le « Ministre du Bonheur ».

8M d’euros pour libérer Zorgane

Pour la grande surprise, le grand club français l’Olympique Lyonnais en l’occurrence, semble être intéressé par les services du jeune Fennec algérien, Adem Zorgane, c’est d’ailleurs ce que rapporte plusieurs médias sportifs.

Selon les mêmes sources, la direction du club belge le Sporting de Charleroi demanderait au moins 8 millions d’euros afin de libérer son milieu de terrain.

Sachant que Zorgane pourrait figurer dans le viseur de l’Olympique de Lyon dans le but de remplacer Bruno Guimaraes, qui pourrait à son tour être cédé à Newcastle pour près de 50 millions d’euros.

Zorgane s’exprime sur le climat au Cameroun

Par ailleurs, le talentueux Fennec a évoqué à la presse belge les raisons derrière son absence dans le onze de Djamel Belmadi lors de la CAN au Cameroun.

Dans des déclarations accordées au quotidien DH Les Sports +, le natif de Sétif a révélé : « Le sélectionneur m’a expliqué pourquoi je n’ai pas joué. Je dois travailler encore plus dur pour gagner ma place. »

En outre, Adem Zorgane n’a pas manqué d’évoquer les conditions climatiques difficiles en Afrique, notamment au Cameroun : « C’est plus facile de jouer dans le froid plutôt qu’au Cameroun. Ici, tu peux te réchauffer en courant. En Afrique, il n’y a pas d’air ni d’oxygène. C’est étouffant. »

Dans le même sillage, Zorgane s’est exprimé sur le sujet de sa titularisation en club juste après son retour en Belgique, lançant : « Ça me fait plaisir que le coach me donne sa confiance. C’était un peu difficile pour moi lors des premières minutes, mais je me suis senti bien. Je me suis bien entraîné en équipe nationale même si je n’ai pas joué. »