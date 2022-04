Transfert : Mahrez approché par le Milan AC

A une année de la fin de son contrat avec Manchester City, Riyad Mahrez affole les plus grands clubs Européens. En plus du FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Chelsea, un autre cador du Vieux Continent se met de la parti pour s’offrir les services de l’international Algérien. Le Milan AC, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est très chaud à l’idée de l’engager lors du prochain mercato estival.

Riyad Mahrez est entrain de réaliser une saison exceptionnelle avec Manchester City. Ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues des plus grands cadors du continent Européen qui lui ont fait les yeux doux, citant entre autre le FC Barcelone, le Real Madrid et Chelsea. Aux dernières nouvelles, un autre cador Européen est rentré en course pour s’offrir les services du capitaine de la sélection nationale Algérien.

En effet, il s’agit du Milan AC. L’information a été rapportée par le site spécialisée «Foot Mercato». Doté d’un effectif de qualité mêlant jeunesse et expérience avec notamment Ismael Bennacer, Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Mike Maignan, Rafael Leao d’un côté et les vieux briscards Simon Kjaer, Olivier Giroud et bien évidemment Zlatan Ibrahimovic, Milan veut recruter du très lourd la saison prochaine et a déjà quasiment bouclé les arrivées des Lillois Sven Botman et Renato Sanches. Mais l’arrivée de nouveaux investisseurs va forcément booster le mercato des Rossoneri. Et les cibles visées sont désormais à la hauteur des ambitions milanaises. Riyad Mahrez fait donc parti des joueurs que le club Milanais veut le recruter l’été prochain.

Riyad plane toujours le suspens

Riyad Mahrez a été approché par les responsables de Manchester City pour prolonger son contrat qui expirera dans une année, mais il plane toujours le suspens quant à son avenir. Entre poursuivre l’aventure avec les Citizens ou changer d’air à partir de l’été prochain, il n’a pas encore tranché.

L’ailier droit de la sélection nationale serait une tête de gondole parfaite au nouveau grand projet du club lombard qui frapperait un grand coup sur le marché des transferts en s’offrant celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde et on les statistiques cette saison plaide largement en sa faveur, avec, en étant l’auteur de 23 buts marqués et 8 passes décisives délivrées en 42 matchs joués dans toutes compétitions confondues.

Alors que Riyad Mahrez temporise pour prolonger son contrat avec Man City, les courtisans veulent sauter sur l’occasion, où chacun d’entre eux tentera de convaincre le joueur dés maintenant pour l’engager lors du prochain mercato estival.

Reste à savoir si le club italien, qui compte déjà dans ses rangs un joueur bien connu de Mahrez en la personne de son partenaire en sélection algérienne Ismael Bennacer, saura trouver les arguments pour convaincre le meilleur joueur des Cityzens de les rejoindre… Car en ce qui concerne l’indemnité de transfert, cela ne devrait pas poser de problèmes.