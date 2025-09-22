Transfert illicite d’euros : encore une saisie record à l’aéroport d’Alger

La police aux frontières de l’aéroport d’Alger Houari Boumediene a interpellé hier un voyageur qui s’apprêtait à se rendre en Turquie. Le suspect a été pris en flagrant délit de possession de devises étrangères dissimulées dans ses bagages.

Lors de la fouille manuelle des bagages, il s’est avéré que l’accusé avait délibérément dissimulé une somme de 120 000 euros, répartie dans trois sacs plastiques soigneusement dissimulés, dans le but de la faire passer frauduleusement à travers l’aéroport. Lorsqu’il lui a été demandé de présenter le justificatif bancaire l’autorisant à détenir cette somme, il est apparu que le montant n’avait pas été déclaré à la banque.

Transfert illicite de devises à l’aéroport d’Alger

Lors de l’audience qui s’est tenue ce lundi au tribunal de Dar El Beida, l’accusé « H. Mohamed Amine » a comparu pour infraction à la législation et à la réglementation des changes relatives aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Le prévenu a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés, déclarant au président de séance que l’argent saisi en sa possession avait été déclaré à la banque, mais qu’il avait oublié d’emporter le document avant de se rendre à l’aéroport. Le juge a confronté l’accusé aux pratiques courantes de certains voyageurs qui tentent de dissimuler des devises étrangères de manière frauduleuse.

Le procureur de la République a requis deux ans de prison ferme et une amende équivalente au montant de l’infraction. Le juge a finalement condamné l’accusé à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 dinars. Ce dernier devra également verser une indemnité du même montant au Trésor public en réparation du préjudice causé.

🟢 À LIRE AUSSI : Tentative de transfert illicite de devises : trois individus arrêtés à l’aéroport d’Alger

Plus d’un million d’euros de devises saisis aux frontières algériennes en 2025

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) algérienne rapporte une hausse significative des tentatives de transfert illicite de capitaux aux frontières en 2025. Entre avril et juillet, les autorités ont saisi plus de 1,2 million d’euros, ainsi que d’importantes sommes en diverses devises étrangères, notamment 98 795 dollars américains et 16 640 livres sterling.

Les contrebandiers font preuve d’une créativité croissante dans leurs méthodes de dissimulation. Les devises ont été découvertes cachées dans des objets du quotidien : dattes, boîtes de jus, chargeurs de téléphones et ordinateurs.

En parallèle, une importante saisie de 1 619 téléphones portables destinés à l’importation illégale a été effectuée entre mars et août 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Après l’IATF, place au concret : l’import-export algérien se met en ordre de marche

Renforcement des contrôles aux frontières

Face à cette situation, la DGSN rappelle l’importance de la déclaration obligatoire des sommes transportées, conformément à la réglementation en vigueur. Cette mesure vise à protéger l’économie nationale et à prévenir le blanchiment d’argent.

Les contrôles aux points de passage aériens, maritimes et terrestres ont été renforcés pour lutter contre ces infractions qui menacent l’économie du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Une économie en demi-teinte : ce que dit le FMI sur l’Algérie