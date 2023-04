Transfert illicite de marchandises : deux policiers arrêtés à l’aéroport d’Alger

Certaines pratiques ne cessent de se reproduire au niveau des aéroports algériens. En effet, malgré le renforcement du niveau de la sécurité et le nombre important d’opérations de transfert illicite de capitaux et de contrebande de marchandises déjouées, on continue d’enregistrer de nouvelles tentatives.

Devises, bijoux et objets de valeurs, certains voyageurs se font arrêtés par ignorance à la loi, tandis que d’autres tentent ces pratiques malgré leurs statuts qui leur permet d’être au courant. C’est le cas de deux agents de la police de l’aéroport de Houari Boumediene arrêtés pour contrebande de smartphones.

Deux policiers arrêtés pour contrebande de smartphones

Les faits remontent au 27 mars derniers, au moment où les deux policiers ont été arrêtés en flagrant délit en train de quitter l’aéroport d’Alger en leur possession 92 téléphones portables. Suite à l’arrestation de ces derniers par leurs collègues, une enquête a été lancée pour traquer l’origine de cette tentative.

En effet, les premiers éléments de ces investigations ont permis d’arrêter deux autres personnes, impliquées dans cette tentative de contrebande. Il s’agit notamment de deux commerçants de Caba, chargés, dans cette opération, de transporter les smartphones depuis les Émirats arabes unis.

Deux ans de prison et une amende de 200 000 Da

Par ailleurs, les mis en causes ont été présentés devant le tribunal de Dar El beida, le 2 avril dernier. Et ce, pour importation de marchandise commerciale sans autorisation et abus de fonction. Devant le tribunal, les accusés ont nié leur implication dans cette opération de contrebande de smartphones. Et ont fait savoir que leur présence ensemble au moment des faits était juste le fruit d’une coïncidence.

Peu convaincu de ces propos, le procureur de la République a demandé, en plus de deux ans de prison ferme, une amende de 200 000 dinars algériens contre ces accusés.

| À LIRE AUSSI :

>> Port d’Alger : importante saisie de psychotropes sur un passager en provenance de Marseille

>> Aéroport d’Alger : tentative de transfert illicite de 38 000 euros déjouée