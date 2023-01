Transfert illicite de devises : importante saisie à l’aéroport d’Alger

L’aéroport est au centre du flux d’échanges internationaux au vu du nombre de personnes y circulant. Si la fonction première de celui-ci est de permettre aux Algériens de voyager, certains y voit une toute autre opportunité.

Ce jeudi 26 janvier 2023, un ressortissant espagnol, venu en visite en Algérie a été arrêté en possession de la somme de 800 000 euros à l’aéroport d’Alger.

Selon le média arabophone Ennahar, le voyageur a été arrêté cette semaine alors qu’il tentait de faire entrer cette importante somme d’argent, illégalement sur le territoire algérien.

Pour rappel, à l’entrée du territoire national, tout voyageur est obligé de déclarer ses devises aux services des douanes si les montants dépassent les 1000€.

Le ressortissant espagnol devant la justice algérienne

Selon la même source, le voyageur qui tentait de transporter illégalement la somme de 800 000 euros a été au centre d’une enquête interne, avant de devoir répondre ses actes devant un tribunal.

Il a donc été présenté, devant le tribunal de Dar El Beida ce jeudi 26 janvier 2023. Dès lors, il a été inculpé pour « viol du règlement de change et la législation relative à la circulation des capitaux à destination et en provenance de l’étranger ».

Il faut préciser que le mis en cause a expliqué que sa visite était de nature touristique et que cette sommes lui aurait servi à découvrir le territoire algérien. L’accusé expliqua que ses « intentions étaient bonnes », et qu’il comptait se limiter au tourisme. Il réfuta donc toute accusation de transfert illicite de devises.

Le procureur de la République a compte à lui sévi, et a exigé le paiement d’une amende qui s’élève à deux fois le montant saisi, en attendant le verdict.