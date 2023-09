Transfert illicite de capitaux : 495 000 euros saisis depuis le début de l’année à Alger

Les services de douanes relevant de la direction régionale d’Alger Extérieure (DRDAE) ont dévoilé le bilan des saisies à Alger depuis le début de l’année jusqu’au 31 août dernier. Entre transfert illicite de capitaux, trafic des documents de visas, contrebande de marchandise… Les services de la douane ont mis la main sur des sommes astronomiques en devises.

Les chiffres qui vont suivre résultent des tentatives de certains voyageurs et passagers de dissimuler des objets de valeurs et des sommes faramineuses en devises, en dépit des lois régissant le transfert de capitaux depuis et vers le territoire national.

Voici le bilan des saisies de la douane à Alger

Durant la période allant du 1ᵉʳ janvier au 31 août 2023, les éléments de la douane ont mis la main sur 950 000 dollars américains, 495 000 euros, 3150 sterlings et 300 000 dinars algériens. Par ailleurs, le montant des amendes relatives à la violation des lois de transfert de capitaux, s’élève à plus de 1.7 milliard de dinars. Notamment au niveau de quatre wilayas du centre du pays.

En plus de ses sommes en devises, les services de la douane ont saisi 66 grammes de l’or, 24 900 téléphones portables et 14 000 écouteurs de différents types.

Qu’en est-il des saisies à l’aéroport d’Alger ?

L’aéroport de Houari Boumediene à Alger compte parmi les structures les plus confrontées à ce genre d’opération de transfert illicite de capitaux et d’objets de valeur. Rappelons, comme nous l’avons rapporté, à de nombreuses reprises, dans les colonnes d’Algérie 360, certains voyageurs tentent partout les moyens de transporter des marchandises illégales depuis et vers l’Algérie.

Dans ce sillage, ce nouveau bilan, publié le mardi 5 septembre dernier, fait état de la saisie de 15 détecteurs de métaux, deux caméras d’espion et 164 caméras de surveillance. Par ailleurs, en ce qui concerne les délits relatifs aux faux et l’usage de faux, la douane a mis la main sur un total de 1 505 faux cachets administratifs, en plus de plusieurs faux documents de visas et de titres de séjour.

