Transfert des Palestiniens en Arabie-Saoudite : l’Algérie condamne les déclarations du PM israélien

L’Algérie a vivement réagi aux récentes déclarations du chef du gouvernement israélien concernant l’Arabie saoudite et la question palestinienne. Dans un communiqué officiel, Alger a exprimé sa condamnation ferme et son rejet total des propos du Premier ministre israélien, qui a évoqué la possibilité de déplacer le peuple palestinien hors de ses terres et d’établir un État palestinien en Arabie saoudite.

Selon les autorités algériennes, ces déclarations constituent une atteinte grave aux droits inaliénables du peuple palestinien à disposer de son propre territoire et à y établir un État souverain. L’Algérie a réitéré son soutien indéfectible à la cause palestinienne, rappelant son engagement constant en faveur d’une solution basée sur la création d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale.

Un soutien affirmé à l’Arabie saoudite

Au-delà de son rejet des propos israéliens, l’Algérie a également tenu à exprimer sa solidarité avec l’Arabie saoudite, qualifiant ces déclarations d’ »inacceptables » et « dangereuses ». Alger a souligné son soutien total à Riyad face à toute tentative de porter atteinte à sa souveraineté et à l’intégrité de son territoire. Cette prise de position s’inscrit dans une continuité historique des relations entre les deux pays, qui ont souvent adopté des positions communes sur la question palestinienne.

L’Algérie a rappelé que la cause palestinienne est une priorité de sa politique étrangère et qu’elle continue d’appeler la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin à l’occupation israélienne et garantir les droits du peuple palestinien.

Une réaction qui s’inscrit dans un contexte de tensions régionales

Cette condamnation intervient dans un contexte régional marqué par des tensions accrues au Moyen-Orient. Alors que les relations entre Israël et certains pays arabes se sont améliorées ces dernières années à travers les accords d’Abraham, la position de l’Algérie reste ferme et inchangée vis-à-vis d’Israël. Alger s’oppose à toute normalisation avec l’État hébreu tant qu’une solution juste et durable à la question palestinienne n’aura pas été trouvée.

Dans ce climat tendu, la réaction algérienne traduit une volonté de défendre non seulement la cause palestinienne, mais aussi la souveraineté des pays arabes face à toute ingérence extérieure. La diplomatie algérienne reste ainsi fidèle à ses principes, prônant une solution fondée sur le droit international et le respect des frontières reconnues.

Alors que cette affaire suscite des réactions au sein du monde arabe, il reste à voir comment la communauté internationale réagira à ces nouvelles tensions diplomatiques.