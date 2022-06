Transfert de Slimani : un grand club européen fait le premier pas

Islam Slimani pourrait bien rester en Europe avec un éventuel rebondissement en championnat Turque, avec Fenerbahçe. C’est son ancien entraîneur Jorge Jesus qui insiste pour le recruter lors de la prochaine période des transferts.

C’est une certitude, Islam Slimani va quitter le Sporting Portugal. Ne faisant plus partie des plans de son entraîneur Ruben Amorim, il devra chercher un autre club pour rebondir. D’abord, il doit négocier une résiliation de contrat à l’amiable avec son club pensionnaire, avec lequel il est sous contrat pour une autre saison.

Malgré une phase retour ratée à la «Liga Portugal Bwin», l’attaquant international attise tout de même les convoitises. Il ne manque pas d’offres puisque plusieurs clubs européens se sont manifestés pour s’offrir ses services. Mais la piste la plus sérieuse, c’est celle menant vers le club turque Fenerbahçe.

Et si Slimani rebondissait vers son ex-club ?

Il y a quelques jours, les médias portugais annonçaient l’intérêt de Fenerbahçe pour Islam Slimani. Selon les médias turcs, il y a bel et bien des touches entre le joueur et le club en question. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale est plus que jamais proche d’un retour à la «Süper Lig».

En effet, c’est le nouvel entraîneur Jorge Jesus qui insiste pour engager «Super Slim » lors du mercato estival. Il le connaît bien après l’avoir eu sous sa coupe au Sporting Portugal et le voit capable d’apporter un plus au compartiment offensif de la formation turque, en dépit de son âge avancé (34 ans). Selon toujours les médias turcs, Slimani est en tête d’une liste de sept joueurs établie par le technicien portugais dans l’optique de renforcer l’équipe en vue du prochain exercice.

L’enfant d’Aïn-Benian pourrait bien revenir à Fenerbahçe, cet été, pour rebondir. Un club dont il a déjà endossé le maillot lors de la saison 2018/2019 sous forme de prêt de Leicester City. Mais il avait réalisé un parcours loin des attentes, avec 25 apparitions officielles contre 5 buts inscrits seulement.

Il est à rappeler qu’Islam Slimani est aussi convoité par le club saoudien Al-Hilal et le nouveau promu de la Premier League Nottingham Forest. Des clubs qui ont montré leur intérêt pour le joueur, mais pour autant qu’il y ait du concret.