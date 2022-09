Transfert de devises : nouvelle saisie importante à l’aéroport d’Alger

Les services de la PAF de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger ont réussi à déjouer une nouvelle tentative de transfert illicite de capitaux. En effet, ils ont procédé à la saisie d’une importante somme en euro, mais aussi en dollars sur un passager qui s’apprêtait à voyager vers la Turquie.

Venant de Tizi ouazou, le voyageur en question était sur le point de prendre son vol vers Istanbul. Lors d’un contrôle de bagages ordinaires. Les éléments de la police des frontières de l’aéroport d’Alger. Ont fait la découverte de 50 000 euros et 5 000 dollars, soigneusement dissimilées dans ses affaires.

Transfert illicite de capitaux : encore une tentative déjouée à l’aéroport d’Alger

Selon l’arabophone Ennahar qui a rapporté l’information, la PAF a procédé à l’arrestation de ce passager. Et à la saisie de cette importante somme. Une enquête a été lancée et le mis en cause présenté, le mercredi 31 août dernier, devant le tribunal de Dar El Beida, sis à Alger. Et ce, pour violation de la réglementation régissant le transfert de capitaux depuis et vers l’Algérie.

Lors de ses auditions, le voyageur originaire de Tizi Ouazou a déclaré que cet argent. Était destiné pour une opération chirurgicale. Qu’il avait l’intention de subir, en Turquie. Par ailleurs, ce prévenu a soutenu qu’il souffrait d’une maladie nécessitant une opération à l’étranger. Pour appuyer ses propos, le mis en cause a présenté quelques documents médicaux attestant son état de santé, affirme la même source.

En revanche, même si que la défense de ce passager a fait savoir que ce voyage était une première pour ce dernier. Le procureur de la république chargé de son affaire a décidé autrement. En effet, celui-ci a demandé de lui infliger la peine d’une année d’emprisonnement ferme, accompagnée d’une amende importante à payer. Le verdict devrait être prononcé dans les jours à venir.