Transfert de Delort : l’OGC Nice négocie avec un club français

Annoncé partant de l’OGC Nice cet hiver, Andy Delort devrait rester en Ligue 1 Uber Eats. Un club français s’est manifesté pour s’offrir ses services. Il négocie le transfert avec le club niçois.

L’information a fuité de la maison niçoise il y a plus de dix jours. Andy Delort voudrait quitter l’OGC Nice cet hiver. La raison ? C’est tout simplement pour un désaccord financier. En effet, le média en question indique que le joueur est déçu de la direction de son club qui n’a pas tenu sa promesse de lui accorder une revalorisation salariale, comme convenu entre les deux parties. Aussi, il n’est pas satisfait de la manière dont son entraineur Lucien Favre l’utilise.

Maintenant que Delort est annoncé partant, cela a ouvert les portes aux spéculations quant à sa future destination. Après une première très bonne saison avec l’OGC Nice avec 18 buts inscris, il a réalisé une phase aller moyenne de la saison en cours, avec cinq buts seulement inscris. Mais il n’en demeure pas moins qu’il attise tout de même les convoitises. Plusieurs courtisans suivent de près l’évolution de la situation de l’attaquant des Verts avec son club pensionnaire.

Qui est le club français qui convoite Delort ?

En France, en Italie, en Angleterre ou encore en Arabie-Saoudite, Andy Delort est convoité de par tout. Dernièrement, un club français s’est manifesté pour s’offrir ses services. En effet, il s’agit du FC Nantes.

En effet, le média « Télénantes » annonce que les Aiglons seraient en négociations avec le FC Nantes pour un transfert lors de ce mercato hivernal. Cependant, aucun montant n’a pas été divulgué. Mais ce qui est sûr, le Niçois a une valeur marchande évaluée à 12 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Dans le cas où son transfert vers le FC Nantes se concrétise, lui permettrait de pouvoir jouer l’Europa League avec une confrontation face à la Juventus de Turin.

En somme, la fin de l’histoire entre l’OGC Nice et Andy Delort se rapproche de plus en plus. L’attaquant de la sélection national est plus que jamais proche d’un départ. On en saura davantage dans les jours à venir…