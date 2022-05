Transfert de Bensebaini vers Dortmund : où en est le dossier ?

Ramy Bensebaini est plus que jamais proche de rejoindre le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival. Selon les médias Allemands, la direction de Borussia Mönchengladbach et son homologue de Dortmund se sont mises d’accord pour une somme de 12 millions d’Euro.

Auteur d’une saison remarquable avec le Borussia Mönchengladbach, avec 4 buts inscris et 2 passes décisives délivrées en 22 matchs disputés, Ramy Bensebaini fait parti des meilleurs latéraux gauche de la Bundesliga. Il attise les convoitises de plusieurs clubs Européens. Ayant des touches avec le FC Barcelone, l’Inter ou encore la Juventus, l’international Algérien devrait finalement rester en Allemagne, mais il rejoindrait un autre club qui joue les premiers rôles en championnat chaque saison.

En effet, c’est le Borussia Dortmund qui s’est manifesté pour s’offrir le défenseur polyvalent formé au Paradou AC. Après avoir établi les premiers contacts avec leurs homologues de Mönchengladbach il y a quelques semaines, les responsables de Dortmund sont passés aux choses sérieuses puisqu’ils ont entamé concrètement les négociations concernant le transfert du joueur.

Visiblement, les négociations ont atteint un stade très avancé et Bensebaini semble plus que jamais proche de rejoindre le Borussia Dortmund à partir du prochain mercato estival. A rappeler que le contrat du joueur expire l’année prochaine et jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a pas encore été approché par les responsables de son club pour rempiler.

Selon «Bild», Ramy à Dortmund pour 12 millions €

Selon le célèbre journal Allemand «Bild», Ramy Bensebaini (26 ans) devrait rejoindre le Borussia Dortmund pour une somme de 12 millions d’Euro, malgré le démenti du directeur sportif de Mönchengladbach Roland Virkus qui a déclaré que la direction du club n’a reçu aucune offre à propos du latéral gauche en question.

Si Borussia Dortmund veut engager le natif de Constantine, c’est tout simplement parce que ce dernier a été recommandé par l’entraineur Tom Rothe qui le connait bien et qui l’apprécie beaucoup après l’avoir eu sous sa coupe avec Mönchengladbach. Autrement dit, il connait bien les qualités du latéral gauche de la sélection nationale Algérienne et le voit capable d’apporter un grand plus pour le compartiment défensif de son équipe en prévision du prochain exercice.

Après avoir officialisé l’arrivée des défenseurs centraux Niklas Süle (Bayern Munich) et Nico Schlotterbeck (Fribourg), le Borussia Dortmund serait sur le point d’ajouter un autre arrière à sa collection, en l’occurrence Ramy Bensebaini. Un transfert qui serait imminent.