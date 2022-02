Transfert de Belaili : les premiers mots de la nouvelle star de Brest

L’arrivée de Youcef Belaili au club français le Stade Brestois ne cesse d’enflammer la toile et de faire la Une des médias. Une nouvelle tant attendue par le public sportif, notamment que le footballeur algérien a pris presque deux mois pour trouver une destination, après la résiliation du contrat de son ancien club qatari, le Qatar SC.

À cet effet, le natif d’Oran n’a pas manqué de faire ses toutes premières déclarations à la presse. S’exprimant sur l’aide de son coéquipier de l’équipe nationale, Haris Belkebla, lui aussi joueur audit club, et dans son rôle dans le choix de l’Oranais de signer à Brest : « Oui, j’ai joué avec lui en équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte. Je le connais bien ».

« Il m’a parlé de beaucoup de choses sur le club, c’est pour ça que je suis venu. Monsieur Lorenzi m’a aussi parlé, c’est pour ça que je suis venu. Brest est un bon club, avec de bons joueurs. Inch’Allah on va tout faire pour gagner beaucoup de matchs », a-t-il poursuivi.

Jouer en Europe : Belaili explique son choix

Au sujet de sa décision de retourner jouer en Europe, le maestro Belaili a fait savoir : « Pour tout donner en Europe. Pour montrer qui est Youcef aux gens. Brest c’est un bon chemin pour développer cela ».

Quant à son poste préféré sur le terrain, le talentueux Fennec n’a pas hésité à lancer : « Milieu gauche et derrière l’attaquant… Tous les postes de l’attaquant ».

Dans le même sillage, Youcef Belaili a évoqué son passage en Europe, précisément à Angers, où il a révélé : « On ne m’a pas donné la chance de jouer quand j’étais à Angers, c’est pour ça que je suis rentré et jouer avec l’Espérance de Tunis où j’ai gagné deux Ligue des Champions et deux Supercoupes. J’ai également gagné la CAN 2019 et la Coupe arabe 2021 avec l’équipe nationale. Maintenant, j’ai décidé de revenir en Europe pour progresser ».

Belaili exprime son regret quant à sa suspension en 2015

Concernant sa réaction à l’engouement généré sur les réseaux sociaux, juste après l’annonce de son recrutement, Belaili a déclaré : « Pour moi, c’est un réel plaisir. Il y a beaucoup de supporters algériens qui m’appellent pour venir regarder les entrainements et les matchs. On va tout faire pour leur satisfaire ».

À la fin de ses déclarations, l’Oranais a exprimé son regret quant à sa suspension pour consommation de cocaïne en 2015, lançant : « Il y a 6 ou 7 ans, j’étais à l’USM Alger. C’est bon, je regrette, c’est une nouvelle page maintenant ».