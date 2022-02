Transfert de Belaili à Brest : ce qu’a dit Courbis

La nouvelle du recrutement du milieu de terrain algérien, Youcef Belaili, au Stade Brestois ne cesse de faire un grand débat. Annoncée la soirée de ce lundi 31 janvier, ladite nouvelle enflamme encore la toile et fait toujours la Une des différents médias, notamment les médias sportifs.

En effet, l’opinion sportive mondiale s’est exprimée fortement quant à ce propos, surtout que l’Oranais a dû attendre presque deux mois afin de trouver une destination qui lui convient.

Pour Rolland Courbis, ancien footballeur français et actuellement entraineur, l’Algérien Youcef Belaili est l’un des meilleurs coups de ce mercato hivernal.

« C’est un excellent coup de la part des Brestois » (Courbis)

Dans une interview accordée au média sportif Le 10 Sport, l’ex-entraineur de l’USM Alger, qui connaît bien le profil de Youcef Belaili, a lancé : « C’est un excellent coup de la part des Brestois. Une fois de plus, soit dit en passant. Brest fait partie des clubs qui travaillent bien, avec des gens intelligents à leur tête, comme Grégory Lorenzi. »

« Brest, Lens ou encore Montpellier sont des clubs qui n’ont pas beaucoup de moyens, mais qui parviennent à faire de belles choses. Regardez ce qu’ils ont fait avec le petit Faivre. Brest le récupère pour trois figues à Monaco, il explose, c’est très très bien vendu à Lyon et derrière, au lieu de se prendre la hausse des prix du marché qui frappe tous les clubs qui ont une grosse rentrée d’argent, tu signes un super joueur, libre, » poursuit-il.

Courbis estime que Belaili et l’un des meilleurs coups de ce mercato

En outre, le coach français a ajouté à ce propos : « Belaili, c’est un très bon coup. Pour moi, c’est l’un des trois meilleurs coups de ce mercato hivernal. Sur le rapport qualité/prix, c’est même sans doute le meilleur ».

Dans le même sillage, Rolland Courbis estime que le maestro Belaili pourrait être la belle surprise de la saison : « C’est un joueur méconnu du grand public par rapport à son talent. Mais il n’a pas échappé à Djamel Belmadi, qui le met systématiquement sur le terrain en sélection. Je pense qu’il peut être la belle surprise de la fin de saison. »

« Il faut être prudent, car avec toutes ces blessures… Mais dans le contexte brestois, avec un Michel Der Zakarian que je connais bien et qui peut tout à fait lui correspondre, la bonne ambiance dans le groupe, etc. Il peut vite devenir la nouvelle coqueluche du public brestois. Et même une attraction pour la Ligue 1 », affirme l’entraineur.