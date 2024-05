Transfert de Bahia Rachedi en France, aujourd’hui, pour des soins médicaux

L’actrice algérienne Bahia Rachedi, âgée de 75 ans, sera transférée à Paris, aujourd’hui, le mercredi 22 mai pour recevoir des soins médicaux spécialisés. Plusieurs médias nationaux ont rapporté cette information, soulignant l’importance de son état de santé.

Bahia Rachedi a déjà subi une deuxième séance de soins au centre Pierre et Marie Curie d’Alger. Cependant, son état nécessite des traitements supplémentaires qu’elle recevra en France. La décision de la transférer à Paris intervient après une évaluation médicale approfondie par ses médecins en Algérie.

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a pris une décision significative en assurant la prise en charge médicale complète de Bahia Rachedi. Il a personnellement ordonné son transfert à l’étranger pour qu’elle puisse bénéficier des meilleurs soins possibles. Cette initiative démontre l’engagement des autorités algériennes envers leurs artistes et leur bien-être.

Bahia Rachedi atteinte d’un cancer

Le 2 mai dernier, Bahia Rachedi, l’une des icones du cinéma algérien, a partagé mercredi soir les détails de son diagnostic de cancer et le début de son traitement au Centre Pierre et Marie Curie, du CHU Mustapha Bacha à Alger.

Bahia Rachedi est une figure emblématique du cinéma et de la télévision algérienne. Sa carrière s’étend sur plusieurs décennies, et elle a marqué de nombreuses générations avec ses performances mémorables. Ses fans et collègues du monde artistique suivent de près l’évolution de son état de santé, espérant son rétablissement rapide.