Transfert d’argent vers les banques : Algérie Poste dévoile une nouvelle fonctionnalité de Baridi Mob

Algérie Poste s’apprête à lancer un nouveau service numérique permettant le transfert d’argent depuis les comptes postaux vers les comptes bancaires. Cette opération pourra se faire directement via l’application mobile « Baridi Mob », avant la fin de l’année en cours. L’annonce a été faite par le ministre de la Poste et des Télécommunications, dans une réponse écrite à une question parlementaire.

À LIRE AUSSI : Prix de la Fiat Grande Panda en Algérie calqué sur la France ? Stellantis répond aux spéculations

Selon les précisions apportées par le ministre, Algérie Poste travaille actuellement à la mise en œuvre de ce service en collaboration avec les banques. L’objectif est de permettre aux usagers d’effectuer des transferts financiers à partir d’un compte courant postal (CCP) vers un compte bancaire, sans déplacement physique vers les guichets.

Bonne nouvelle pour les usagers : Baridi Mob permettra le transfert d’argent vers les banques

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation et de digitalisation des services financiers. Il vise à améliorer l’interconnexion entre le système postal et le système bancaire, tout en facilitant les démarches pour les citoyens. L’application Baridi Mob, déjà largement utilisée pour les paiements et les consultations de solde, devrait ainsi offrir de nouvelles fonctionnalités.

À LIRE AUSSI : Souveraineté énergétique : Top départ pour le « projet du siècle » en Algérie

Le ministre a indiqué que le projet est actuellement soumis à des tests techniques approfondis. Ces essais sont réalisés par les équipes d’Algérie Poste, en coordination avec la Société d’automatisation des transactions interbancaires (SATIM), ainsi que les banques concernées. L’objectif est de garantir la sécurité, la fiabilité et la fluidité des opérations avant la mise en service officielle.

Une mise en service prévue en 2026

Le lancement de ce service intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme de logements « AADL 3 ». Afin de faciliter le paiement des différentes tranches, les autorités ont décidé de relever le plafond de paiement pour l’ensemble des cartes bancaires et postales. Cette mesure devrait compléter le futur service de transfert et répondre aux besoins des souscripteurs.

À LIRE AUSSI : Violences sexuelles sur enfants en Algérie : ce que révèlent les chiffres d’un hôpital d’Alger

Le ministre de la Poste et des Télécommunications a enfin assuré que, une fois les tests finalisés, le service de transfert d’argent via Baridi Mob sera mis en exploitation au cours de l’année 2026. Une évolution attendue par de nombreux citoyens, qui y voient un moyen de simplifier leurs opérations financières et de renforcer l’usage des services numériques en Algérie.