Transfert d’Amoura : Wolfsburg décline une offre conséquente de Benfica !

Le transfert de Mohamed-Amine Amoura au Benfica Lisbonne est toujours d’actualité. Aux dernières nouvelles, le club allemand Wolfsburg a rejeté une offre très intéressante de son homologue portugais et, le moins que l’on puisse dire, il a placé la barre très haut pour céder l’international algérien.

Auteur d’une saison remarquable avec Wolfsburg, Mohamed-Amine Amoura suscite l’admiration de plusieurs recruteurs en Europe. Mais le club qui s’est fortement manifesté pour s’offrir ses services, c’est Benfica Lisbonne.

Depuis vendredi dernier, l’éventuel transfert du joueur continue à faire l’actualité. Le moins que l’on puisse dire est que l’attaquant des Verts apparaît désormais comme la priorité offensive du club de la Luz, surtout après les échecs essuyés dans les pistes menant à Thiago Almada et João Félix, ou encore le milieu offensif international algérien de Feyenoord Anis Hadj Moussa.

Les négociations complexes entre les clubs

Le Benfica Lisbonne est déjà passé à l’offensif pour le joueur. En effet, il a formulé une première offre à Wolfsburg, mais le club allemand place la barre très haut pour accorder un bon de sortie à son attaquant.

Benfica Lisbonne intensifie ses efforts pour recruter l’attaquant international algérien Mohamed Amine Amoura. Selon Maisfutebol, le club portugais a formulé une offre substantielle de 27 millions d’euros, pouvant atteindre 30 millions avec les bonus liés aux performances.

Cependant, le VfL Wolfsburg, où Amoura est sous contrat jusqu’en 2029, maintient une position ferme. Le club allemand fixe ses exigences entre 35 et 40 millions d’euros pour entamer des négociations, creusant un écart significatif avec la proposition lisboète.

Concurrence et avenir du transfert

La situation pourrait se complexifier davantage pour les Aigles, car le profil dynamique d’Amoura suscite l’intérêt d’autres clubs européens. En effet, un autre prétendant pourrait s’inviter à la table à tout moment. En effet, des clubs anglais et le Bayer Leverkusen, qui s’apprête à vendre Amine Adli (Maroc) au FC Bournemouth (Premier League) auquel il faudra trouver un remplaçant. Cette concurrence potentielle risque de compliquer les négociations et pourrait même faire monter les enchères.

Ce transfert s’annonce comme l’un des dossiers chauds du mercato, avec un bras de fer financier entre les deux clubs qui pourrait s’étirer dans le temps. La différence de 5 à 10 millions d’euros entre l’offre et les attentes constitue le principal obstacle à la finalisation de ce transfert.

