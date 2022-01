Transfert : C’est officiel, Belaili signe en Ligue 1

Le feuilleton du transfert de Youcef Belaili prend enfin fin. Alors qu’il était annoncé en Arabie Saoudite puis au Portugal, l’international algérien va finalement débarquer en Ligue 1.

Sans club depuis la résiliation en décembre dernier de son contrat avec Qatar SC ; Youcef Belaili, héros de la dernière Coupe Arabe 2021, vient de signer avec le club français Stade Brestois 29, connu plus sous Brest.

Après avoir pris contact avec la direction des Brestois, Youcef Belaili et son clan ont se sont envolés, ce matin, vers la France pour les dernières retouches du contrat avant sa signature prévue avant minuit, soit avant la clôture du Mercato hivernal.

Cette signature intervient au moment du départ du milieu de terrain brestois Romain Faivre qui s’est engagé avec l’Olympique lyonnais jusqu’en 2026.

La signature de Belaili en Ligue 1 pourrait donner un boost psychologique à la star algérienne de football qui a fait tout, ces dernières semaines, pour évoluer en Europe.

Certes la décision de l’attaquant algérien de retourner en France a été motivée par les objectifs professionnels du joueur, mais pas que. Pour Belaili, le premier objectif, c’est apporter un plus à l’équipe nationale, mais aussi convaincre le coach Belmadi pour les matchs barrages de la qualification au mondial 2022.

Une nouvelle aventure en France, mais pas la première

Pour rappel, Belaili n’a fait qu’un passage en Europe. C’était en 2017 avec le club français Angers, une aventure qui s’est très mal passé en raison du manque de jeu accordé à l’attaquant algérien.

En tout, Belaili avait évolué avec Angers en six matches (équipe Réserve) et seulement 45 minutes de jeu avec les pros, face à Metz. Six mois seulement après son arrivée à Angers, il avait fait ses bagages en signant avec l’Espérance de Tunis.