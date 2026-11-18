Un mariage célébré dans une mairie française n’existe pas automatiquement pour l’Algérie. Pour qu’elle le reconnaisse, le conjoint algérien doit le faire transcrire au consulat d’Algérie compétent. Quel consulat choisir, quels documents fournir, à quoi sert cette démarche : le guide complet.

Pourquoi faire transcrire son mariage français en Algérie ?

Un mariage célébré en mairie française est valable en France. Il n’apparaît pourtant pas dans les registres de l’état civil algérien. Sans transcription, l’Algérie ne le connaît pas officiellement. La transcription consiste à enregistrer l’acte de mariage français sur les registres d’état civil du consulat d’Algérie.

Cette démarche a des conséquences concrètes. Elle permet d’obtenir un livret de famille algérien, puis de faire inscrire les enfants nés du mariage. Elle conditionne aussi de nombreuses démarches en Algérie : succession, vente d’un bien ou reconnaissance d’un divorce.

Le consulat transcrit le mariage à condition que la loi algérienne le reconnaisse. Un mariage uniquement religieux, sans mariage civil en mairie, ne peut pas faire l’objet d’une transcription. Pour un mariage célébré dans une ambassade étrangère, il faut d’abord obtenir une ordonnance de transcription d’un tribunal algérien.

Transcription du mariage : quel consulat d’Algérie est compétent ?

Le consulat compétent est celui du lieu où le mariage a été célébré, et non celui du lieu de résidence. Un couple marié dans le Val-de-Marne s’adresse donc, en principe, au consulat qui couvre ce département, même s’il vit ailleurs. Cette règle vaut pour toutes les transcriptions d’actes d’état civil : naissance, mariage ou décès.

Le consulat d’Algérie à Créteil couvre par exemple le Val-de-Marne, l’Essonne, la Seine-et-Marne, l’Yonne et la Nièvre. Chaque consulat publie sa circonscription sur son site officiel. Il faut donc d’abord vérifier quel poste couvre la commune du mariage.

Le consulat général de Paris couvre notamment Paris, le Loiret, l’Indre-et-Loire, le Cher, l’Indre, le Loir-et-Cher et l’outre-mer. Il prévoit une souplesse pour les Algériens qui résident dans sa circonscription et se sont mariés ailleurs en France. Ils peuvent s’adresser directement au consulat du lieu du mariage, ou passer par le consulat de Paris comme intermédiaire.

Le dépôt du dossier se fait en général sur rendez-vous. À Créteil, le service d’état civil reçoit les demandeurs après une réservation sur la plateforme de rendez-vous du consulat. Mieux vaut donc s’y prendre tôt, surtout avant les vacances d’été.

A LIRE AUSSI : Naturalisation française : comment obtenir le casier judiciaire algérien demandé par la préfecture

Quels documents fournir pour transcrire un mariage français ?

Le dossier de base comprend la copie intégrale originale de l’acte de mariage, datée de moins de trois mois. La mairie du lieu du mariage délivre ce document, souvent en ligne et gratuitement. Le dossier comprend aussi une demande écrite.

Il faut y joindre une copie de la pièce d’identité algérienne, passeport ou carte d’identité, en cours de validité. Paris et Créteil exigent aussi les copies intégrales originales des actes de naissance des deux époux, datées de moins de 3 mois. Les mairies du lieu de naissance délivrent ces actes. Créteil refuse en revanche les actes délivrés par le service central d’état civil de Nantes.

La liste varie d’un consulat à l’autre. Le consulat de Nantes demande par exemple une photocopie du livret de famille français. Il réclame aussi l’acte de naissance 12S ou un extrait en arabe du conjoint algérien. Ce document s’obtient en ligne, comme l’expliquait notre article sur les documents d’état civil algériens en ligne. Mieux vaut donc consulter la page « état civil » du consulat compétent avant tout dépôt.

Document Précision Copie intégrale de l’acte de mariage français Original, moins de 3 mois Pièce d’identité algérienne Copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité Copies intégrales des actes de naissance des époux Originaux de moins de 3 mois, délivrés par la mairie de naissance (exigés à Paris et à Créteil) Livret de famille français Photocopie, demandée par certains consulats (Nantes) Acte de naissance 12S ou extrait en arabe Demandé par certains consulats (Nantes) Attestation de conversion à l’islam Pour une Algérienne qui épouse un non-musulman converti (voir ci-dessous)

Mariage avec un non-musulman : ce que prévoit la transcription

Les consulats d’Algérie appliquent une règle du Code de la famille algérien pour les mariages d’une Algérienne. La transcription du mariage entre une ressortissante algérienne et un non-musulman est irrecevable, sauf si l’époux s’est converti à l’islam. Le dossier doit alors comporter une attestation de conversion délivrée par l’autorité religieuse habilitée.

Les exigences varient lorsque l’époux vient d’un pays où coexistent plusieurs confessions. Le consulat de Créteil exige alors une attestation de conversion délivrée par la Grande Mosquée de Paris. Le consulat de Nantes accepte aussi un acte de naissance ou un document d’identité qui mentionne la confession musulmane.

Cette condition ne concerne pas le mariage d’un Algérien avec une non-musulmane. Le mariage reste, dans tous les cas, valable en France : la règle touche uniquement sa reconnaissance par l’état civil algérien. Les couples concernés peuvent se renseigner auprès du consulat compétent sur leur situation précise.

A LIRE AUSSI : Décès d’un Algérien en France : héritage, impôts et frédha, les démarches à connaître

Après la transcription : livret de famille algérien et mise à jour de l’acte de naissance

Le consulat délivre le livret de famille algérien uniquement après la transcription du mariage. À Paris, un même dossier sert pour la transcription et le livret. À Créteil, le conjoint dépose une demande manuscrite et une copie de sa pièce d’identité algérienne. Il joint l’acte de mariage délivré par le consulat. Dans les deux consulats, la première délivrance du livret est gratuite. Un duplicata, en cas de perte ou de destruction, coûte 20 euros.

L’acte de naissance du conjoint né en Algérie doit aussi porter la mention du mariage. En principe, la mairie française du mariage envoie elle-même l’avis de mention à la commune de naissance. Certaines mairies passent par le service d’état civil du consulat, qui transmet l’avis.

Si l’acte de naissance reste sans mise à jour, il faut d’abord contacter la mairie du lieu du mariage. Elle peut renvoyer l’avis de mention à la commune de naissance. Le consulat de Créteil invite aussi ses usagers à vérifier que cet avis est bien parti.

Le cas des Algériens nés à l’étranger diffère un peu. Si leur naissance a déjà été transcrite dans un consulat, ils doivent faire transcrire leur mariage au consulat compétent. Cette transcription permet ensuite la mise à jour de leur état civil auprès du consulat qui a transcrit la naissance.

Se marier en France : les certificats à demander au consulat avant le mariage

Avant le mariage, la mairie peut demander au futur époux algérien un certificat de coutume et un certificat de célibat. Le consulat délivre ces documents au service de la légalisation, sur rendez-vous. À Créteil, ils ne valent que pour les mairies de sa circonscription.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Pour le certificat de célibat, la présence de l’intéressé est obligatoire, avec sa carte d’immatriculation consulaire. Il fournit la copie intégrale de son acte de naissance algérien de moins de trois mois, avec ses mentions marginales. Il faut aussi un justificatif de domicile et 2 euros de droits de timbre, payables en espèces.

Deux témoins immatriculés au consulat doivent aussi se présenter avec leur carte d’immatriculation en cours de validité. Ils engagent leur responsabilité sur la situation du demandeur. Le certificat de coutume exige, lui, une pièce d’identité algérienne, l’acte de naissance algérien et un justificatif de domicile.

A LIRE AUSSI : Héritage immobilier en Algérie depuis l’étranger : les vérifications indispensables avant toute décision

Enfants, succession, divorce : pourquoi ne pas attendre

Un mariage non transcrit peut compliquer de nombreuses démarches futures. Pour inscrire un enfant à l’état civil algérien ou lui obtenir un passeport, l’Algérie doit connaître le mariage des parents. Notre article sur la nationalité des enfants d’Algériens nés en France détaille les règles côté français.

Le divorce exige aussi cette démarche. Un jugement de divorce français doit recevoir l’exequatur d’un tribunal algérien pour produire ses effets en Algérie. Pour un mariage célébré à l’étranger, le dossier d’exequatur doit comporter l’acte de mariage transcrit au consulat.

La demande d’exequatur vise le juge du statut personnel du tribunal du lieu de naissance. Les personnes nées à l’étranger s’adressent au tribunal de Sidi M’Hamed, à Alger. Le cas du divorce français sans juge pose par ailleurs des questions particulières en Algérie.

Côté algérien, le Code de la famille prévoit plusieurs formes de divorce, dont le khol’ demandé par l’épouse. Notre article sur le khol’ en Algérie détaille cette procédure et ses conditions. La même logique vaut enfin pour une succession ou la vente d’un bien commun en Algérie.

Transcription d’un mariage français en Algérie : les questions fréquentes

Un mariage célébré en France est-il automatiquement reconnu en Algérie ?

Non. Le conjoint algérien doit le faire transcrire sur les registres d’état civil du consulat d’Algérie. Sans cette démarche, le mariage n’existe pas pour l’état civil algérien, mais il reste parfaitement valable en France.

Quel consulat d’Algérie faut-il contacter ?

En principe, celui qui couvre la commune où le mariage a été célébré, et non celui du domicile. Le consulat général de Paris accepte toutefois de servir d’intermédiaire pour ses résidents mariés ailleurs en France.

Faut-il fournir des actes de naissance pour la transcription ?

Oui, dans plusieurs consulats. Paris et Créteil exigent les copies intégrales originales des actes de naissance des deux époux, de moins de trois mois. Créteil refuse les actes du service central d’état civil de Nantes.

Peut-on faire transcrire un mariage religieux célébré en France ?

Non, seul un mariage civil célébré en mairie peut faire l’objet d’une transcription. En France, le mariage religieux ne peut d’ailleurs avoir lieu qu’après le mariage civil.

Le livret de famille algérien est-il payant ?

Non, la première délivrance est gratuite. Le conjoint doit en faire la demande après la transcription. Un duplicata, en cas de perte ou de destruction, coûte 20 euros à Paris comme à Créteil.