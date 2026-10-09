Transavia suspend cette liaison entre la France et l’Algérie pour plusieurs mois

La liaison aérienne entre Strasbourg, en France, et Constantine, en Algérie, sera interrompue pendant plusieurs mois. Transavia prévoit de reprendre ses vols le 30 mars 2027, après une suspension liée au caractère saisonnier de cette desserte durant la période hivernale.

Les voyageurs qui empruntent la ligne entre Strasbourg et Constantine devront prévoir une autre solution de transport pour leurs déplacements durant l’hiver 2026-2027. Selon les informations rapportées par le site Voyage France Algérie, Transavia ne prévoit aucun vol sur cette liaison entre novembre 2026 et la fin du mois de mars 2027.

Cette interruption s’inscrit dans la programmation saisonnière de la compagnie aérienne pour la période hivernale. La ligne reliant la ville alsacienne à la métropole de l’est algérien ne sera donc pas assurée pendant plusieurs mois.

Cette suspension concerne particulièrement les voyageurs qui comptent se rendre en Algérie depuis Strasbourg, notamment pour retrouver leurs proches. Ils devront ainsi tenir compte de cette interruption dans l’organisation de leurs déplacements et vérifier les possibilités de départ depuis d’autres aéroports.

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Une reprise prévue pour quand ?

D’après les informations disponibles, Transavia prévoit de rétablir la liaison Strasbourg – Constantine à compter du 30 mars 2027. La desserte devrait reprendre avec une fréquence hebdomadaire, selon une programmation qui varie en fonction de la période de l’année.

Les vols seraient programmés le mardi au printemps et à l’automne, tandis que les rotations seraient assurées le vendredi en juillet et en août. Ces horaires et fréquences restent à vérifier au moment de la réservation, en fonction du programme effectivement commercialisé par la compagnie.

Transavia ajuste également son programme vers l’Algérie

La suspension de la ligne Strasbourg – Constantine intervient dans un contexte d’ajustement du programme de vols de Transavia pour la saison hivernale 2026-2027. D’autres liaisons vers l’Algérie font également l’objet de modifications, notamment Montpellier – Alger et Paris-Orly – Alger, selon les informations relayées par plusieurs sources.

La hausse des prix du kérosène est notamment évoquée parmi les facteurs qui pèsent sur les choix opérationnels des compagnies aériennes. Toutefois, la suspension de la ligne Strasbourg – Constantine est présentée comme liée à son caractère saisonnier durant l’hiver.

Pour les passagers concernés, il est donc recommandé de consulter régulièrement les programmes de vols et les disponibilités proposés par les compagnies aériennes. Les voyageurs pourront également examiner les départs depuis d’autres aéroports, notamment auprès d’Air Algérie, afin de trouver une solution adaptée à leurs dates de déplacement.