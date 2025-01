Transavia renforce son réseau France – Algérie : 2 nouvelles liaisons vers Annaba et Sétif

L’été 2025 s’annonce sous le signe de nouveautés pour Transavia ! La compagnie aérienne low cost vient de faire une annonce importante qui réjouira les voyageurs : de nouvelles lignes directes entre Marseille et les aéroports d’Annaba et de Sétif seront prochainement ouvertes.

Cette initiative renforce la desserte de l’Algérie depuis la France et offre aux voyageurs une alternative économique pour se déplacer entre ces deux pays.

Saison estivale 2025 : Transavia annonce l’ouverture de deux nouvelles lignes vers l’Algérie

Dans un nouveau communiqué, parvenu à notre rédaction, Transavia fait part de l’ouverture de deux nouvelles lignes au départ de sa base marseillaise vers le territoire national. Dès l’été 2025, la low cost prévoit de desservir, pour la première fois, les aéroports de Sétif et d’Annaba depuis la cité phocéenne.

La compagnie aérienne poursuit son développement sur le marché algérien et propose, ainsi, de nouvelles opportunités de voyages, pendant les vacances d’été, à des prix abordables. Transavia prévoit de desservir les deux aéroports algériens comme suit :

Marseille – Annaba : deux vols par semaine, prévus pour tous les mardis et les vendredis, à partir de 49 euros l’aller simple. Le premier vol est programmé à partir du 8 juillet 2025 ;

: deux vols par semaine, prévus pour tous les mardis et les vendredis, à partir de 49 euros l’aller simple. Le premier vol est programmé à partir du 8 juillet 2025 ; Marseille – Sétif : un vol par semaine est programmé à partir du 9 juillet 2025, au prix de 49 euros le voyage en aller simple.

Nouveaux vols au départ de Marseille : les réservations ouvertes !

Dans son communiqué, Transavia annonce que les réservations sont déjà ouvertes pour ses billets de voyage à destination de Sétif et d’Annaba. Par ailleurs, ces deux nouvelles routes aériennes viennent répondre à une demande soutenue sur le marché algérien.

« Nous sommes très heureux de renforcer notre offre de vols au départ de Marseille. Nous desservirons l’été prochain pas moins de 19 destinations, dont 6 nouvelles depuis notre base. L’Algérie est un marché sur lequel nous observons une demande soutenue. Nous avions donc à cœur de proposer de nouvelles opportunités de voyages à nos clients désireux de rejoindre leur famille pour les vacances d’été« , a déclaré, en cette occasion, Nicolas Hénin, directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France.

Par ailleurs, en plus de l’Algérie, Transavia annonce l’ouverture et la prolongation d’autres lignes. Notamment, à destination de Djerba, Le Caire, Funchal, Larnaca et Hurghada.

