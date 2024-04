Transavia prolonge sa ligne Strasbourg – Alger pour l’hiver 2025

Le transporteur aérien Transavia a dévoilé, mercredi, son programme des vols internationaux, prévu pour la prochaine saison hivernale. La compagnie low cost, du groupe Air France KLM, annonce l’ouverture de six nouvelles lignes et le renforcement de ses dessertes vers le Maghreb.

Pour mémoire, la compagnie à bas prix a précédemment annoncé le lancement de sa nouvelle ligne Toulon – Alger, pour renforcer son réseau vers l’Algérie, pour la saison estivale 2024.

Vols Strasbourg – Alger : Transavia ouvre les réservations pour l’hiver 2025

La compagnie filiale du groupe Air France KLM songe déjà à son programme des vols pour l’hiver 2024/2025 et annonce le lancement de nouvelles lignes à destination du Cap-vert, Sénégal, Dubaï et vers la Laponie finlandaise, au départ des aéroports de Lyon, Marseille, Nice et Lille.

Transavia ne compte pas s’arrêter à ce niveau. La low cost poursuit son développement au Maghreb, avec la reprise de la ligne Rennes – Marrakech, mais aussi le prolongement de ses vols saisonniers, au départ de l’aéroport de Strasbourg vers la capitale Alger.

Rappelons, Transavia prévoit de desservir ses vols au départ de Strasbourg vers Alger à raison de deux liaisons, en aller-retour, par semaine, pour l’été 2024. Par ailleurs, l’hiver prochain, le transporteur aérien affiche la même fréquence, jusqu’au 29 mars 2025.

Les réservations sont désormais ouvertes et les billets de voyage depuis Strasbourg vers Alger sont affichés à partir de 78 euros, le prix d’un voyage en aller simple.

Transavia affiche des billets à partir de 45 euros pour l’été 2025

Au sujet de la ligne Toulon – Alger, récemment ouverte par Transvasia. Cette dernière affiche ses billets de voyage à partir de 45 euros, le prix d’un aller simple programmé pour l’été 2024. C’est le cas des vols de la compagnie prévus pour le 23, 26 et 30 août 2024.

Par ailleurs, la low cost affiche d’autres billets de voyage, vers les mêmes destinations, au prix de 78 euros, pour un billet qui permet de transporter uniquement un bagage en cabine.

