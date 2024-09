Transavia poursuit son développement en Algérie : 4 nouveautés au programme d’hiver

Aujourd’hui, les compagnies aériennes low cost proposent chaque semaine 33 % des sièges et exploitent 30% des vols réguliers dans le monde. Sur le marché algérien, Transavia fait partie des transporteurs qui desservent le plus le territoire national depuis la France.

Durant cette saison estivale, Transavia a assuré la desserte de l’Algérie en opérant 20 lignes aériennes depuis la France. Pour son programme d’hiver, la compagnie à bas prix vient d’annoncer sa volonté de poursuivre son développement en Algérie en introduisant plusieurs nouveautés à son programme d’hiver 2024/2025.

Programme d’hiver : Transavia ajoute 4 nouvelles lignes depuis Marseille, Nice et Toulouse

L’Algérie est plus que jamais un marché clé pour Transavia et pour répondre à la forte demande sur ses vols low cost, la compagnie aérienne prévoit de renforcer le déploiement de son offre entre la France et l’Algérie avec l’ouverture de quatre nouvelles routes aériennes.

En effet, pour la nouvelle saison d’hiver, le transporteur aérien se dit prêt à répondre à la forte demande de sa clientèle qui souhaite profiter des offres à bas prix pour partir en vacances avec leurs familles proches et amis en Algérie.

Ainsi, la filiale du groupe Air France KLM annonce de nouveaux vols au départ de Marseille, Toulouse et Nice et à destination d’Alger et d’Oran.

Envolez-vous vers l’Algérie à des prix compétitifs

La demande exprimée de la part des voyageurs qui prennent l’avion à destination de l’Algérie est très importante. Voilà pourquoi la compagnie a décidé de renforcer ses capacités sur le créneau Algérie – France. Le programme de ses nouvelles lignes s’affiche comme suit :

Toulouse – Alger : deux vols par semaine, programmés pour tous les lundis et vendredis, à partir de 49€ TTC, le prix de l’aller simple. Le premier vol est prévu pour le 24 octobre 2024 ;

: deux vols par semaine, programmés pour tous les lundis et vendredis, à partir de 49€ TTC, le prix de l’aller simple. Le premier vol est prévu Toulouse – Oran : deux vols par semaine prévus pour tous les mercredis et samedis, à partir de 49€ TTC l’aller simple. La compagnie lancera ses vols à partir du 23 octobre 2024 ;

: deux vols par semaine prévus pour tous les mercredis et samedis, à partir de 49€ TTC l’aller simple. La compagnie lancera ses vols ; Nice – Alger : 2 rotations par semaine (les jeudis et dimanches), à partir de 49 euros TTC l’aller simple – le premier vol est prévu pour le 27 octobre 2024 ;

: 2 rotations par semaine (les jeudis et dimanches), à partir de 49 euros TTC l’aller simple – le premier vol est prévu ; Marseille – Alger : 5 vols par semaine programmés pour tous les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, à partir de 39 euros TTC, le prix l’aller simple – premier vol le 21 octobre 2024.

Par ailleurs, Transavia informe que ces nouvelles lignes seront opérées sous réserve de l’approbation gouvernementale, pour le lancement de ces nouveaux vols. Mais les billets sont disponibles à la réservation sur le site de la compagnie. Pour rappel, la compagnie assure désormais la desserte de l’Algérie au départ de huit villes françaises, à savoir : Paris Orly, Nice, Nantes, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Toulouse et Marseille.

