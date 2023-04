Transavia : plusieurs vols vers l’Algérie annulés

La grève en France continue de geler le secteur des transports dans le pays. Et les voyageurs depuis et vers l’hexagone commence à en avoir marre de ces perturbations qui impactent leurs voyages aériens et maritimes. Une nouvelle fois, la direction générale de l’aviation civile revient avec un nouveau communiqué concernant cette interminable grève.

En effet, la DGAC informe de la prolongation de la grève contre la réforme des retraites pour deux jours de plus. Selon son communiqué, pour les journées du 3 et du 4 avril, le trafic aérien au départ des aéroports de Paris Orly, Marseille et bordeaux sera perturbé.

Transavia annonce l’annulation de plusieurs vols vers l’Algérie

La direction générale de l’aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d’annuler 20 % du volume de leurs vols depuis et f=vers la France. Pour répondre à cette demande, la low cost Transavia a publié un nouveau communiqué pour annoncer l’annulation de plusieurs de ses vols, dont de ceux vers l’Algérie.

En raison de l’appel au mouvement de grève, Transavia a été contrainte d’annuler plusieurs vols programmés pour ce début de semaine, dimanche 2 avril 2023 :

Le vol TO7240, au départ de Paris Orly vers l’aéroport de Constantine ;

Le vol TO7241, reliant entre l’aéroport de Constantine et celui de Paris Orly ;

Le TO7250, depuis Paris Orly vers Oran ;

Le vol TO7251, programmé au départ de l’aéroport d’Oran vers Paris Orly ;

Le vol TO7264, prévu au départ de Paris Orly vers l’aéroport Houari Boumediene à Alger ;

Le vol retour, TO7265, depuis l’aéroport d’Alger vers Paris Orly ;

Le vol TO7280, qui relie entre l’aéroport de Paris Orly vers celui de Bejaia ;

Et enfin, le vol retour, TO7281, prévu au départ de l’aéroport de Bejaia vers celui de Paris Orly.

Par ailleurs, comme solution à ces annulations consécutives, la compagnie aérienne Transavia propose à ces clients un double choix. Notamment, la possibilité de reporter le vol à une autre date, ou bénéficier d’un remboursement des frais de billet.

